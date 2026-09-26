¡Históricos! Maná es la primera banda de rock latino en encabezar el Ohana Fest

Eddie Veder presentó a Maná en el Ohana Fest | Foto: Juan Botero (Ocesa)

La banda Maná fue coestelar en la primera noche del décimo aniversario del Ohana Fest en California, Estados Unidos (EE.UU.), convirtiéndose en la primera banda latinoamericana en encabezar el festival.

Eddie Vedder, vocalista de Pearl Jam y cofundador del festival, presentó a la agrupación de Guadalajara antes de subir al escenario este viernes 25 de septiembre.

La banda tapatía agradeció a Vedder en sus redes sociales: “Eddie, tu corazón es enorme. Gracias por invitarnos a ser parte de Ohana, un festival nacido del amor por la música, el rock y esa libertad que nos hace vibrar“.

¡Maná hace historia en el Ohana Fest!

Maná se presentó en el acto estelar del Ohana Fest 2026 e interpretó a algunos de sus mayores éxitos, entre ellos:

“Oye Mi Amor”

“Clavado en un Bar”

“Rayando el Sol”

La banda liderada por Fernanda Olvera es el único grupo mexicano y latinoamericano en el cartel de Ohana, en donde también se encuentran Billy Idol, Bad Religion, Tyler Childers, Alabama Shakes, Jon Batiste. y Pixies.

Este festival seguirá este sábado 26 y domingo 27 de septiembre con Peal Jam como acto de clausura en el Doheny State Beach, en Dana Point, California.

Un año estelar para Maná: del Mundial al Ohana Fest

Maná sumó su presentación estelar en el Ohana Fest a una serie de logros que Maná ha conseguido en 2026, año en el que se celebran las cuatro décadas de trayectoria de la banda.

El grupo musical jalisciense se subió al escenario durante la ceremonia inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México, donde interpretó “Oye Mi Amor” frente a casi 80 mil personas y una audiencia global de mil millones de espectadores.

Actualmente, Maná se encuentra a la mitad del “Vivir Sin Aire Tour” en Estados Unidos y Latinoamérica, el cual culimará en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

28 de noviembre – Vive Claro – Distrito Cultural – Bogotá, Colombia

2 de diciembre – Estadio San Marcos – Lima, Perú

5 de diciembre – Estadio Monumental – San Miguel, Chile

10 de diciembre – Estadio River Plate – Buenos Aires, Argentina

16 de diciembre – Estadio GNP Seguros – Ciudad de México, México

17 de diciembre – Estadio GNP Seguros – Ciudad de México, México

La gira presenta una producción renovada, con un diseño de video inmersivo y una cascada sobre el escenario, llevando la experiencia en vivo característica de la banda a públicos de todo el país y más allá.

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