Rusia pide liberación de Nicolás Maduro durante Asamblea General de la ONU

Serguéi Lavrov alzó la voz desde la tribuna de la ONU. Foto: AFP

Este sábado el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, pidió la “pronta liberación” del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, así como el levantamiento del bloqueo a Cuba y avanzar en la creación de un Estado palestino, durante su intervención ante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

Desde la tribuna de la ONU, Lavrov calificó el encarcelamiento de Maduro como una violación de las normas internacionales. El canciller ruso argumentó que el derecho internacional protege la inmunidad e inviolabilidad de los altos cargos de un Estado.

#26Sep📹#Mundo El canciller ruso Serguéi Lavrov afirmó que Moscú insiste en la liberación inmediata de Nicolás Maduro y su esposa, a quienes describió como detenidos sin juicio en una prisión estadounidense.



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Rusia pide avanzar hacia Estado palestino

Sobre el conflicto palestino-israelí, Lavrov aseguró que, desde la perspectiva de Moscú, llegó el momento de garantizar al pueblo palestino un Estado propio, con base en las resoluciones adoptadas por Naciones Unidas.

El canciller cuestionó que, pese al plan de paz para Gaza aprobado hace casi un año por el Consejo de Seguridad a propuesta de Estados b, continúen las muertes de civiles.

Lavrov acusa a Europa por Ucrania

Lavrov también abordó la guerra en Ucrania y defendió la actuación de Rusia al asegurar que su país lucha “por la verdad y la justicia”. Asimismo, sostuvo que Moscú continuará buscando los objetivos de lo que el Kremlin denomina “operación militar especial”.

El ministro acusó además a países europeos de obstaculizar una solución negociada al conflicto y de afectar posibles conversaciones en las que, afirmó, existe interés de diferentes actores, incluida la administración del presidente estadounidense Donald Trump.

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