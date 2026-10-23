Percepción de inseguridad baja a 58.1% en México; Harfuch destaca mínimo histórico desde 2013

Se reduce percepción de inseguridad, se mantiene encima del 50% Foto: Cuartoscuro.

La percepción de inseguridad en México disminuyó a 58.1% en septiembre de 2026, frente al 63.0% registrado un año antes, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), , publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en tanto, Omar García Harfuch, aseguró que se trata del mínimo histórico desde la publicación de esta encuesta en 2013.

El resultado también representó una reducción respecto a junio de 2026, cuando el indicador se ubicó en 59.8%. Ambas disminuciones fueron estadísticamente significativas, según el organismo.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó que el porcentaje de septiembre es el más bajo registrado desde que comenzó la encuesta, en septiembre de 2013, hace 13 años.

La ENSU recoge trimestralmente la opinión de personas de 18 años y más que residen en 91 áreas urbanas del país, con el propósito de conocer su percepción sobre la seguridad pública.

¿Cuáles son las ciudades con mayor percepción de inseguridad en México?

De acuerdo con los resultados del Inegi, las ciudades con los porcentajes más altos de población que considera inseguro vivir en su localidad fueron Irapuato, Guanajuato; Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; y Mazatlán, Sinaloa.

Los porcentajes reportados en septiembre de 2026 fueron:

Irapuato, Guanajuato: 90.5%

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero: 86.9%

Mazatlán, Sinaloa: 85.8%

En contraste, las áreas urbanas con los porcentajes más bajos de percepción de inseguridad fueron:

San Pedro Garza García, Nuevo León: 5.8%

Benito Juárez, Ciudad de México: 13.8%

San Nicolás de los Garza, Nuevo León: 14.3%

Piedras Negras, Coahuila: 14.3%

Los resultados muestran diferencias entre las áreas urbanas consideradas en la encuesta, pese a la reducción del indicador general durante el tercer trimestre del año.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana #ENSU, en septiembre 2026, 58.1% de las personas de 18 años y más, residentes en 91 áreas urbanas de interés, consideró que era inseguro vivir en su ciudad:

🚺 64.2%

🚹 50.6%



Las ciudades con mayor percepción de… pic.twitter.com/THe0JBLxJ5 — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) October 23, 2026

¿En qué ciudades aumentó y disminuyó la percepción de inseguridad?

Entre junio y septiembre de 2026, 16 áreas urbanas registraron cambios estadísticamente significativos en la percepción de inseguridad: 10 presentaron reducciones y seis reportaron incrementos.

Las ciudades con los mayores aumentos fueron Hermosillo, Lázaro Cárdenas y Ciudad Victoria, con las siguientes variaciones:

Hermosillo, Sonora: de 43.2 a 53.2%

Lázaro Cárdenas, Michoacán: de 33.0 a 42.3%

Ciudad Victoria, Tamaulipas: de 47.5 a 56.5%

Por otra parte, las mayores reducciones estadísticamente significativas se registraron en:

San Francisco de Campeche, Campeche: de 65.9 a 49.6%

Tlalnepantla de Baz, Estado de México: de 73.1 a 59.3%

Ciudad Obregón, Sonora: de 82.4 a 69.8%

García Harfuch también señaló que, en comparación con septiembre de 2025, 28 ciudades registraron mejoras significativas en la percepción de seguridad.

Mujeres registran mayor percepción de inseguridad que los hombres

La ENSU de septiembre de 2026 también identificó diferencias en la percepción de inseguridad entre mujeres y hombres.

De acuerdo con el Inegi, 64.2% de las mujeres mayores de 18 años consideró inseguro vivir en su ciudad, mientras que entre los hombres el porcentaje fue de 50.6%.

Esto representa una diferencia de 13.6 puntos porcentuales entre ambos grupos.

En comparación con junio de 2026, los cambios en la percepción de inseguridad fueron estadísticamente significativos tanto para mujeres como para hombres.

Entre las mujeres se identificaron cambios en 11 áreas urbanas, con siete reducciones y cuatro incrementos. Para los hombres, se registraron modificaciones en 12 áreas urbanas, de las cuales ocho tuvieron reducciones y cuatro aumentos.

¿Cuáles son los lugares donde los mexicanos se sienten más inseguros?

Los cajeros automáticos ubicados en la vía pública encabezaron los espacios donde la población manifestó mayor percepción de inseguridad durante septiembre de 2026.

Según los resultados de la encuesta, los porcentajes fueron:

Cajeros automáticos en la vía pública: 68.7%

Calles: 61.8%

Transporte público: 61.1%

Carreteras: 55.3%

El Inegi identificó disminuciones estadísticamente significativas en la percepción de inseguridad en cajeros automáticos de 13 áreas urbanas.

También se registraron reducciones en 11 áreas urbanas para carreteras, parques o centros recreativos y calles.

Robos, disparos y consumo de drogas: ¿qué reportaron los mexicanos?

Durante el tercer trimestre de 2026, la ENSU también preguntó a la población si había presenciado o escuchado conductas delictivas o antisociales en los alrededores de su vivienda.

El consumo de alcohol en las calles ocupó el primer lugar, seguido de los robos o asaltos.

Los resultados fueron:

Consumo de alcohol en las calles: 57.4%

Robos o asaltos: 45.3%

Venta o consumo de drogas: 38.4%

Vandalismo en viviendas o negocios: 36.4%

Disparos frecuentes con armas: 32.0%

Sobre estos indicadores, Omar García Harfuch señaló que el porcentaje de personas que reportaron haber visto o escuchado robos o asaltos cerca de su vivienda fue el menor desde 2013.

También indicó que la atestiguación de disparos frecuentes con armas disminuyó 16.7% respecto al cuarto trimestre de 2024 y que la percepción de inseguridad en las escuelas se redujo a 12.2%.

Por su parte, el Inegi informó que, entre el segundo y el tercer trimestre de 2026, se registraron disminuciones en los reportes de disparos frecuentes con armas en 14 áreas urbanas, así como reducciones en ocho áreas urbanas para venta o consumo de drogas y robos o asaltos.

¿Qué opinan los mexicanos sobre las autoridades de seguridad?

La encuesta también evaluó la percepción ciudadana sobre el desempeño de las instituciones encargadas de prevenir y combatir la delincuencia.

En septiembre de 2026, la Marina obtuvo el mayor porcentaje de población que consideró su desempeño muy o algo efectivo, con 85.0%.

Los resultados por institución fueron:

Marina: 85.0%

Ejército: 82.3%

Fuerza Aérea Mexicana: 82.1%

Guardia Nacional: 73.5%

Policía estatal: 55.7%

Policía preventiva municipal: 50.9%

En cuanto a la confianza en los distintos órdenes de gobierno, 57.6% de los encuestados manifestó tener mucha o algo de confianza en el Gobierno federal, mientras que 54.4% expresó esa opinión sobre el Gobierno estatal o de la Ciudad de México.

Para los gobiernos municipales o de las alcaldías, el porcentaje fue de 52.4%.

Inseguridad provoca cambios de hábitos entre los mexicanos

A pesar de la disminución en la percepción general de inseguridad, una parte de la población manifestó haber modificado sus actividades por temor a ser víctima de algún delito.

Durante el tercer trimestre de 2026, 40.7% de los encuestados señaló que cambió sus hábitos respecto a llevar consigo objetos de valor, como dinero, joyas o tarjetas de crédito.

Además, 38.8% modificó sus rutinas relacionadas con permitir que los menores de edad de su hogar salieran sin compañía.

Otro 35.8% reportó cambios en sus hábitos de caminar durante la noche cerca de su vivienda, mientras que 22.7% modificó sus visitas a familiares o amistades.

Respecto a las expectativas de seguridad para los próximos 12 meses, 32.4% consideró que la delincuencia y la inseguridad seguirán igual de mal, mientras que 22.6% estimó que empeorarán.

En contraste, 23.7% manifestó que la situación mejorará y 20.2% consideró que seguirá igual de bien.

Harfuch destaca reducción de inseguridad y continuidad de estrategia federal

Tras la publicación de los resultados de la ENSU de septiembre de 2026, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, destacó la disminución de la percepción de inseguridad y la comparó con los registros disponibles desde 2013.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del @INEGI_INFORMA, en septiembre de 2026 la percepción de inseguridad en México se ubicó en 58.1%, el nivel más bajo registrado desde que inició esta encuesta, hace 13 años, en septiembre de 2013.

Además, en… https://t.co/aVZjXqPSfm — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 23, 2026

El funcionario atribuyó los resultados al trabajo de la Estrategia Nacional de Seguridad, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, y señaló que el Gobierno federal continuará con las labores de inteligencia, investigación, atención a las causas y coordinación con las autoridades de las 32 entidades federativas.

García Harfuch reconoció que todavía existen pendientes en materia de seguridad y sostuvo que la instrucción de la presidenta es mantener las acciones para reducir la violencia y combatir la impunidad.

Los resultados difundidos por el Inegi corresponden a la percepción ciudadana y no representan, por sí mismos, una medición de la incidencia delictiva registrada por las autoridades.

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