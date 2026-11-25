Senadores del PAN y PRI exigieron imparcialidad al Instituto Nacional Electoral (INE) y rechazaron que en 2027 se repitan los criterios de asignación de diputaciones plurinominales de hace dos años.

“Que los consejeros del INE ni se atrevan a volver a aprobar ese atraco, ese robo, ese fraude de la sobrerrepresentación, porque no lo vamos a aceptar, tope donde tope. No es aceptable que un partido político que obtiene el 54 % de los votos, que es lo que sacaron Morena y sus aliados, se quede con el 73 % del control de la Cámara” Ricardo Anaya / coordinador del PAN, Senado

Asimismo, el PAN demandó no rebasar el límite del 8 % de sobrerrepresentación por coalición y no por partido.

“Si el INE vuelve a avalar ese fraude, esa trampa, ese robo en beneficio de Morena, quedará clarísimo desde ahorita que ya no hay árbitro electoral… están a prueba. Es tiempo de quitarnos las máscaras y que quede claro: ¿van a ser árbitro o van a ser paleros de Morena? De una vez que se definan” Ricardo Anaya / coordinador del PAN, Senado

Por su parte, el PRI amenazó con impugnar la resolución que tome el INE.

“Nosotros vamos a impugnar, como debe de ser. Pero lo importante es que de cara al proceso electoral el Instituto Nacional Electoral tenga un comportamiento imparcial, claro, firme, como lo que es, el árbitro electoral, y no tener un órgano electoral que esté arrodillado” Alejandro Moreno Cárdenas / dirigente nacional del PRI

En respuesta, Morena aseguró que la oposición es víctima de sus propias decisiones.

“Vuelven a criticar una ley que ellos aprobaron, que, en el marco de la transición democrática, lo he comentado yo, que empezó en 1992, 93 y 94 y después lo hicieron en la reforma del 2014… pusieron la cláusula de gobernabilidad, así conocida por ellos, y de legalidad del ocho por ciento a los partidos políticos. Hay un régimen de partidos políticos, no hay régimen de coaliciones en México” Ignacio Mier Velazco / coordinador de Morena, Senado

La próxima semana, el Consejo General del INE definirá el criterio para asignar diputados de representación proporcional, decisión que no solo impactará la conformación de la cámara baja, sino también la segunda parte del sexenio actual.

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