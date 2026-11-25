Un estudio ciudadano detectó contaminación fecal en el río Tijuana por encima de los límites establecidos en las normas en las 20 muestras analizadas. Los resultados muestran que las descargas de aguas residuales persisten, pese a las inversiones de México y Estados Unidos para sanear el cauce fronterizo.

La investigación fue realizada por Iniciativa Río Tijuana y el Instituto Tecnológico de Tijuana, con respaldo de la Embajada de Suiza en México.

El monitoreo se realizó en 10 puntos de la canalización del río, desde el Cañón del Sainz hasta las inmediaciones de la frontera con Estados Unidos.

Estudiantes de Ingeniería Bioquímica del Tecnológico de Tijuana participaron en la recolección de muestras y los análisis de laboratorio.

De acuerdo con Eduardo Sánchez, director ejecutivo de Iniciativa Río Tijuana, la presencia constante de agua en el canal durante periodos sin lluvia evidencia descargas de aguas residuales que no son captadas por los drenajes y colectores de la ciudad.

Por su parte, Mónica Castillo Shawer, estudiante que participó en el proyecto, señaló que los niveles de contaminación superaron las expectativas de quienes realizaron la investigación.

Exigen transparencia en obras de saneamiento del río Tijuana

Aunque autoridades de México y Estados Unidos reportan avances en los proyectos de saneamiento, especialistas cuestionan la falta de información pública sobre el destino de los recursos invertidos y los resultados obtenidos.

“Si ellos dicen que tienen una inversión, pues lo único que tienen que hacer es transparentarla”, señaló Mercedes Teresita Oropeza Guzmán, investigadora del Tecnológico de Tijuana.

La especialista también advirtió que los habitantes de Tijuana enfrentan de manera inmediata los riesgos sanitarios asociados con la contaminación del río.

Entregarán resultados del estudio a las autoridades

Los hallazgos de la investigación serán difundidos públicamente y entregados a las autoridades correspondientes.

Aunque el monitoreo no permite evaluar por sí solo el impacto de todas las obras de saneamiento, los resultados confirman que las descargas contaminantes continúan llegando al cauce fronterizo.

Los investigadores esperan que la información permita:

Dar seguimiento a los proyectos de saneamiento.

Identificar las zonas con mayor rezago.

Exigir resultados verificables sobre los recursos invertidos.

El estudio señala que las descargas domésticas que no son captadas por la infraestructura de drenaje son las principales fuentes de contaminación.

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