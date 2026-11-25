La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizó más de 54 mil operativos de revisión en penales de la Ciudad de México (CDMX), entre octubre de 2024 y octubre de 2026, que permitieron el decomiso de celulares, droga y distintas sustancias.

De acuerdo con cifras de la dependencia capitalina, diariamente se realizan, en promedio, 71 operativos de revisión dentro de los 13 centros penitenciarios de la capital del país.

¿Qué han decomisado en los operativos en penales de CDMX?

Pablo Vázquez, titular de la SSC, informó que, además de las inspecciones ordinarias, se realizaron 318 operativos extraordinarios con apoyo de instancias de seguridad del Gobierno de México.

Como resultado de estas acciones, se logró el decomiso de:

Más de 6 mil teléfonos celulares.

29.5 kilogramos de droga.

Más de 10 mil dosis de distintas sustancias.

Extorsiones en CDMX registran una disminución

Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), las carpetas de investigación por extorsión en CDMX registraron una disminución entre enero y octubre de 2026, respecto al mismo periodo del año anterior.

Enero a octubre de 2025: mil 439 carpetas de investigación.

Enero a octubre de 2026: mil 385 carpetas de investigación.

La diferencia representa 54 carpetas de investigación menos. Sin embargo, hasta el momento se desconoce cuántas extorsiones se cometen mediante teléfonos celulares ingresados ilegalmente a los reclusorios.

Refuerzan vigilancia e instalan inhibidores de señal en penales

El secretario de Seguridad Ciudadana aseguró que se han invertido 176 millones de pesos en equipos de circuito cerrado, videovigilancia e inhibidores de señal.

“En la presente administración se ha instalado un equipo inhibidor de señal celular en seis centros”, señaló Pablo Vázquez.

Además, en coordinación con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, se puso en marcha una estrategia para limitar las comunicaciones ilícitas desde el interior de los centros penitenciarios.

Las autoridades también trabajan en el diseño de un nuevo sistema informático para mejorar el control y seguimiento de la población penitenciaria, integrada por más de 27 mil personas privadas de la libertad.

Por otra parte, el Gobierno de la CDMX anunció un nuevo plan de reinserción social que contempla mejoras en las instalaciones, así como el fomento al estudio y al empleo entre la población penitenciaria.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.