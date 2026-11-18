Foto: UnoTV

¡Ya somos 2 millones en YouTube! Uno TV celebra un nuevo logro en su canal oficial, donde millones de personas encuentran noticias, entrevistas, historias y contenidos para estar al tanto de lo que sucede en México y el mundo. Este momento es posible gracias a quienes nos acompañan todos los días y han hecho crecer nuestra comunidad.

Cada suscripción, reproducción, comentario y video compartido forma parte de este camino. Por eso, hoy queremos decirte algo muy sencillo, pero importante: ¡gracias por confiar en Uno TV y por elegirnos para mantenerte informado!

Uno TV celebra 2 millones de suscriptores en YouTube

El canal oficial de Uno TV en YouTube, @unotv, alcanza la marca de 2 millones de suscriptores, una cifra que representa el crecimiento de una comunidad interesada en conocer las noticias, entender los acontecimientos y descubrir historias que vale la pena contar.

En nuestro canal de YouTube encontrarás una gran variedad de contenidos para mantenerte informado, conocer historias de impacto y entender los temas que marcan la conversación en México y el mundo.

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Reportajes especiales: investigaciones e historias de gran impacto que han sido reconocidas con el Premio Nacional de Periodismo.

Noticieros en vivo: transmisiones para seguir en tiempo real los acontecimientos más importantes de México y el mundo

Noticieros en vivo, imagen de YouTube.

Noticias del momento: información sobre los hechos más relevantes del día para que siempre estés enterado de lo que pasa

información sobre los hechos más relevantes del día para que siempre estés enterado de lo que pasa Entrevistas con especialistas y famosos: conversaciones con expertos, personalidades del espectáculo y protagonistas de las noticias

conversaciones con expertos, personalidades del espectáculo y protagonistas de las noticias Shorts informativos: videos de un minuto en los que nuestros periodistas te explican de forma clara, rápida y sencilla los temas más relevantes del momento

¡Gracias por ser parte de los 2 millones de Uno TV!

Si has visto alguno de nuestros videos, comentado una noticia, compartido una historia o recomendado nuestro canal, también eres parte de este logro.

A quienes nos siguen desde hace años y a quienes se han sumado recientemente, gracias por acompañarnos.

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Hoy celebramos 2 millones de suscriptores. Gracias por tu confianza, por acompañarnos y por hacer de Uno TV una comunidad que sigue creciendo. ¡Vamos por más!