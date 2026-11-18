¡Gracias por tu confianza! Uno TV llega a los 2 millones de suscriptores de YouTube
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¡Ya somos 2 millones en YouTube! Uno TV celebra un nuevo logro en su canal oficial, donde millones de personas encuentran noticias, entrevistas, historias y contenidos para estar al tanto de lo que sucede en México y el mundo. Este momento es posible gracias a quienes nos acompañan todos los días y han hecho crecer nuestra comunidad.
Cada suscripción, reproducción, comentario y video compartido forma parte de este camino. Por eso, hoy queremos decirte algo muy sencillo, pero importante: ¡gracias por confiar en Uno TV y por elegirnos para mantenerte informado!
Uno TV celebra 2 millones de suscriptores en YouTube
El canal oficial de Uno TV en YouTube, @unotv, alcanza la marca de 2 millones de suscriptores, una cifra que representa el crecimiento de una comunidad interesada en conocer las noticias, entender los acontecimientos y descubrir historias que vale la pena contar.
En nuestro canal de YouTube encontrarás una gran variedad de contenidos para mantenerte informado, conocer historias de impacto y entender los temas que marcan la conversación en México y el mundo.
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- Reportajes especiales: investigaciones e historias de gran impacto que han sido reconocidas con el Premio Nacional de Periodismo.
- Noticieros en vivo: transmisiones para seguir en tiempo real los acontecimientos más importantes de México y el mundo
- Noticias del momento: información sobre los hechos más relevantes del día para que siempre estés enterado de lo que pasa
- Entrevistas con especialistas y famosos: conversaciones con expertos, personalidades del espectáculo y protagonistas de las noticias
- Shorts informativos: videos de un minuto en los que nuestros periodistas te explican de forma clara, rápida y sencilla los temas más relevantes del momento
¡Gracias por ser parte de los 2 millones de Uno TV!
Si has visto alguno de nuestros videos, comentado una noticia, compartido una historia o recomendado nuestro canal, también eres parte de este logro.
A quienes nos siguen desde hace años y a quienes se han sumado recientemente, gracias por acompañarnos.
Y si todavía no formas parte de esta comunidad, te invitamos a visitar nuestro canal oficial de YouTube, @unotv, suscribirte y activar la campana de notificaciones para enterarte de las nuevas publicaciones.
Hoy celebramos 2 millones de suscriptores. Gracias por tu confianza, por acompañarnos y por hacer de Uno TV una comunidad que sigue creciendo. ¡Vamos por más!