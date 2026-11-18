El sarampión congénito puede tener consecuencias mortales | Foto: Pexels

Un estudio detectó 112 casos de sarampión confirmado durante el embarazo y 13 casos de sarampión congénito, es decir, bebés que nacieron con la enfermedad en el lapso de enero de 2025 al 28 de septiembre de 2026, de acuerdo con la revista científica NEJM Evidence.

El sarampión congénito puede provocar complicaciones neurológicas graves, incluida la Panencefalitis Esclerosante Subaguda (PEES), un trastorno cerebral progresivo, incapacitante y en ocasiones mortal, según el portal especializado Medline Plus.

EE.UU. registra 13 bebés que nacieron con sarampión

Los investigadores revelaron al menos 13 casos de bebés que nacieron con sarampión entre 2025 y 2026; la causa de este fenómeno se relaciona con la transmisión de una madre infectada durante el embarazo, según la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP, por sus siglas en inglés).

Cabe destacar que los 112 casos de sarampión en mujeres embarazadas identificados en NEJM Evidence son “los primeros casos documentados desde 2019“, es decir, se trata de un fenómeno inédito en casi seis años.

El estudio advirtió que la infección por el virus durante el embarazo se asocia con una enfermedad materna grave y resultados adversos del embarazo, inclueyndo el parto prematuro.

Los científicos también alertaron que los casos congénitos conllevan un mayor riesgo de que los bebés infectados desarrollen la panencefalitis esclerosante subaguda (PEES), enfermedad que se desarrolla cuando el virus permanece en el cerebro después de la infección original, según Medline Plus.

“El virus detona una inflamación y daña las células del cerebro con el tiempo”. Medline Plus

Cabe destacar que la PEES tiende a presentarse varios años después de que una persona haya tenido sarampión, aunque la persona parezca haberse recuperado por completo de la enfermedad.

“Para los neonatos expuestos al sarampión en el útero, se recomienda la inmunoglobulina al nacer para reducir la morbilidad asociada con el sarampión congénito“, complementó el estudio publicado en NEJM Evidence.

¿Qué es un caso congénito de sarampión?

El sarampión congénito se define como un resultado positivo de la prueba correspondiente dentro de los 10 días de nacimiento o desarrollo de una erupción febril, de acuerdo con el estudio publicado en NEJM Evidence.

Los expertos aseguraron que 16 recién nacidos resultaron positivos en las pruebas de Reacción en Cadena de la Polimerasa con Transcriptasa Inversa (RT-PCR), por lo que cumplieron con la definición de caso para el sarampión congénito.

Además, seis bebés con resultados positivos para RT-PCR desarrollaron síntomas relacionados con el sarampión, incluido uno con síntomas compatibles con la meningoencefalitis.

Cabe señalar que los investigadores vincularon los casos de mujeres embarazadas y bebés con los grandes brotes de sarampión en comunidades poco vacunadas durante 2025 y 2026.

Alertan especialistas por casos congénitos de sarampión

“Este es un fenómeno completamente nuevo”, expresó Michael Osterholm, quien dirige el Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota.

Adam Ratner, miembro del comité de enfermedades infecciosas de la Academia Estadounidense de Pediatría lamentó que Estados Unidos presenta niveles de la enfermedad que no se habían visto en 30 años.

“Cuando se tiene el sarampión bajo control, el sarampión congénito no ocurre”. Adam Ratner

“Lo que está pasando es que tenemos a tantas mujeres en edad fértil que no se vacunaron en los últimos 25 años, ni han estado nunca expuestas al sarampión porque durante los últimos 25 años hemos logrado contenerlo”, añadió Osterholm.

EE.UU. pierde status de país libre de sarampión: recomiendan vacunación

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) anunció oficialmente este martes que Estados Unidos perdió el estatus de país libre de sarampión, el cual tenía desde el año 2000; México y Ecuador también perdieron esta calificación.

En los últimos dos años, se han registrado más de 7 mil 500 casos de sarampión en el país, de acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

Los médicos dicen que la mejor manera de prevenir la enfermedad es que las mujeres reciban la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubeola, conocida como triple viral (SPR), antes del embarazo.

Esto también protege al feto, ya que los anticuerpos pasan de la madre al bebé a través de la placenta. La protección puede durar unos meses después del nacimiento.

Cabe destacar que la vacuna SPR, que también se aplica en México, está contraindicada para administrarse durante el embarazo.

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