Convocan a marcha en Puebla. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) realizarán una marcha en la ciudad de Puebla el próximo sábado 21 de noviembre, como parte de sus actividades a nivel nacional para exigir mejores condiciones laborales.

¿Cuándo y dónde es la marcha de trabajadores del IMSS en Puebla?

Los integrantes del SNTSS anunciaron que la marcha en la ciudad de Puebla se realizará el próximo 21 de noviembre.

Los manifestantes se reunirán en el Hospital General Regional 36 Carmen Serdán, en punto de las 10:00 horas, y desde ahí marcharán con dirección hacia el Zócalo de Puebla.

Además de la marcha del próximo sábado, un día después, el 22 de noviembre, se llevará a cabo una tercera asamblea, igual en la capital del estado, donde participarán más de ocho estados.

¿Qué piden los trabajadores del IMSS?

Entre las principales demandas planteadas por los trabajadores se encuentran:

Aumento salarial del 10% al salario tabular

Destinar el 7% del Producto Interno Bruto (PIB) al sector salud, para incrementar los recursos destinados a este rubro

Una jubilación con pensión, de acuerdo con su exigencia de mejores condiciones para el retiro

La destitución de Rafael Olivos como dirigente sindical, una de las demandas relacionadas con la representación de los trabajadores

Los manifestantes sostienen que sus reclamos están relacionados con las condiciones laborales, la seguridad social y el funcionamiento del sistema de salud. Asimismo, han denunciado lo que describen como intentos de la “maquinaria estatal” por reprimir su movimiento.

Las demandas forman parte de un conflicto que, de acuerdo con la convocatoria, no se limita a la capital del país, sino que contempla acciones en otras entidades.

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