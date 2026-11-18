Advertencia por llamadas fraudulentas de supuesto personal del SAT. Foto: Pexels.

Autoridades del estado de Baja California Sur lanzaron una alerta para su ciudadanía por llamadas fraudulentas con las que criminales se hacen pasar por personal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para amenazar con congelar cuentas bancarias de sus víctimas por supuestos depósitos irregulares.

Alerta por llamadas fraudulentas de presunto personal del SAT

A través de sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur, a través de su División Cibernética, lanzó una alerta por llamadas fraudulentas.

De acuerdo con las autoridades estatales, se trata de llamadas de criminales que se hacen pasar por representantes de instituciones bancarias y del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

¿Cómo operan estos fraudes?

Las autoridades de Baja California Sur explican que por medio de estas llamadas fraudulentas con las que personas desconocidas se hacen pasar por representantes de bancos y del SAT, activan grabaciones automatizadas para advertir supuestos depósitos irregulares.

Pero justo después de alertar a las víctimas, los delincuentes las amenazan con congelar sus cuentas bancarias para buscar generarles preocupación y que sigan sus instrucciones sin dudarlo.

Recomendaciones para no caer en este nuevo fraude telefónico

Por este nuevo tipo de fraude telefónico detectado en el estado, las autoridades de Baja California Sur emitieron una serie de recomendaciones a su ciudadanía para que no sean víctimas:

No proporcionar información personal, bancaria ni códigos de seguridad

No seguir instrucciones de las llamadas sospechosas

Verificar cualquier notificación directamente con los bancos o el SAT, mediante sus canales oficiales

No permitir que el miedo haga actuar sin verificar

“La División Cibernética alerta a la ciudadanía sobre llamadas telefónicas en las que personas desconocidas se hacen pasar por representantes de instituciones bancarias y del Servicio de Administración Tributaria“, indica la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur.

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