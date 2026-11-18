1 de 4 adultos tendrá ACV. Foto: Gettyimages

Sobrevivir a un accidente cerebrovascular (ACV) es apenas el comienzo de un proceso que puede cambiar la vida de una persona y de toda su familia, de acuerdo con el neurocirujano colombiano Andrés Fonnegra, quien advirtió que este evento trae consecuencias que suelen no ser tratadas: “hay muchos pacientes que regresan a casa sin una estructura para rehabilitarse y esta mal pues la rehabilitación y la atención debe ser desde el minuto cero”.

A nivel mundial, una de cada cuatro personas mayores de 25 años podría sufrir un accidente cerebrovascular de acuerdo con la Organización Mundial de Accidentes Cerebrovasculares (WSO). Las secuelas pueden afectar la movilidad, el habla y la capacidad para realizar actividades cotidianas sin ayuda.

En México, se calcula que ocurren aproximadamente 170 mil nuevos casos al año, de estos 20% fallece en los primeros 30 días y siete de cada 10 queda con una discapacidad según la Secretaría de Salud

Ante este panorama, durante el Summit “NeuroScience 360”, organizado por la empresa de dispositivos médicos Medtronic en Panamá, especialistas analizaron los desafíos que enfrenta América Latina para garantizar que quienes sobreviven a un ACV cuenten con los servicios necesarios para la recuperación.

¿Qué es un accidente cerebrovascular y cuáles son sus tipos?

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Un accidente cerebrovascular, también conocido como ictus o derrame cerebral, ocurre cuando el flujo de sangre hacia una parte del cerebro se interrumpe haciendo que las neuronas dejan de recibir el oxígeno que necesitan y pueden sufrir daños o morir.

Existen dos tipos principales:

ACV isquémico: se presenta cuando un coágulo bloquea un vaso sanguíneo e impide que la sangre llegue a una región del cerebro, este es el más frecuente.

se presenta cuando un coágulo bloquea un vaso sanguíneo e impide que la sangre llegue a una región del cerebro, este es el más frecuente. ACV hemorrágico: ocurre cuando un vaso sanguíneo se rompe y la sangre se derrama dentro o alrededor del tejido cerebral

Aunque ambos tipos de ACV son emergencias médicas, su tratamiento cambia, el isquémico puede atenderse con trombólisis, mediante medicamentos que disuelven el coágulo, o trombectomía mecánica, que lo retira con un catéter. En el hemorrágico, el manejo incluye controlar la presión arterial y, según la gravedad, realizar una cirugía.

Enfermedades físicas, trastornos mentales y reorganización familiar, algunas de las consecuencias de un ACV

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Sobrevivir a un ACV no significa recuperar las capacidades que la persona tenía antes según expertos, ya que las secuelas dependen de la zona del cerebro afectada, la extensión del daño y la rapidez con la que recibió atención médica.

Entre las consecuencias pueden presentarse pérdida de fuerza o movilidad, dificultades para caminar, problemas para hablar o comprender el lenguaje, alteraciones de la memoria y dificultades para realizar actividades cotidianas. Durante el panel médico en Panamá, Marco Tulio Rezende, neurocirujano brasileño mencionó que casi el 50% de las personas que sufren un ACV desarrolla problemas psicológicos o psiquiátricos,

Por otra parte, las consecuencias de un ictus no se limitan al paciente, ya que cuando una persona pierde movilidad, presenta dificultades para comunicarse o necesita ayuda, sus familiares también deben reorganizar su vida para atenderlo.

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Durante el encuentro, los especialistas explicaron que el impacto puede ser más grave en dos casos, el primero es cuando quien sufre el ACV es la fuente de ingresos del hogar, ya que si queda con una discapacidad que le impide trabajar, la familia puede perder sus ingresos.

El segundo caso ocurre cuando una mujer sufre un ictus y sus síntomas son minimizados al acudir a los servicios médicos, situación que puede retrasar tanto el diagnóstico, la atención oportuna, así como agravar las secuelas.

Ambos casos generan según los expertos una doble presión: los gastos relacionados con la atención médica por un lado, y la pérdida de ingresos o el tiempo destinado al cuidado, por otro. Por ello, los médicos señalaron que la recuperación necesita una red de apoyo que no dependa únicamente del neurólogo o del hospital.

Atender un caso de ACV cuesta 12 mil 203 dólares, según Medtronic y la revista “The Lancet Regional Health – Americas “

En esa red también deben participar profesionales de rehabilitación, trabajo social, psicología y psiquiatría, además de los familiares; ante ello, los especialistas insistieron en que el acompañamiento emocional y social debe formar parte de la atención.

¿Cuándo debe comenzar la rehabilitación después de un ACV?

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Cuando un paciente no recibe rehabilitación, puede enfrentar mayores dificultades para recuperar las capacidades afectadas por el ACV, como caminar, comunicarse o realizar actividades cotidianas. La falta de atención también puede favorecer complicaciones asociadas a la inmovilidad y aumentar su dependencia de otras personas.

La rehabilitación debe comenzar desde el minuto cero”. Andrés Fonnegra, neurocirujano colombiano

Andrés Fonnegra, explicó que este proceso contempla diferentes áreas para trabajar las capacidades que pudieron verse afectadas:

Terapia física: fuerza muscular, movilidad y equilibrio

fuerza muscular, movilidad y equilibrio Terapia del lenguaje: dificultades para hablar, comunicarse y comprender

dificultades para hablar, comunicarse y comprender Terapia ocupacional: recuperar habilidades para realizar actividades cotidianas

La rehabilitación también puede incluir atención neuropsicológica para abordar problemas emocionales, de memoria, atención y otras funciones cognitivas.

Los especialistas explicaron que existen alternativas más avanzadas, como la estimulación eléctrica, neuromodulación, y realidad virtual; sin embargo, no son tratamientos universales o de bajo costo a los que se pueda acceder facilmente.

América Latina enfrenta barreras para rehabilitar a pacientes con ACV

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La disponibilidad de estos servicios es uno de los desafíos de la región, un estudio publicado en 2024 en el “Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases” realizado a profesionales de 17 países latinoamericanos encontró que existen diferencias entre los servicios reportados en hospitales públicos y privados. Por ejemplo, las unidades especializadas para atender accidentes cerebrovasculares estaban disponibles en 5% de los hospitales públicos reportados, frente a 16.9% de los privados. En fisioterapia, la proporción fue de 40.6% en el sector público y 60.9% en el privado.

Además, solo 25.7% de los participantes señaló contar con guías clínicas nacionales para la rehabilitación posterior a un ACV, entre las barreras identificadas estuvieron la falta de instalaciones, personal especializado y cobertura de los servicios. Para la rehabilitación ambulatoria también se mencionó la distancia a los centros y los pagos de los pacientes.

Durante el panel en Panamá, los especialistas coincidieron en que muchos pacientes regresan a casa después de recibir tratamiento para la emergencia sin contar con una estructura suficiente para continuar su recuperación. Por ello, plantearon la necesidad de fortalecer los centros especializados, conectar hospitales y mejorar la orientación.

¿Cuáles son las señales de alerta de un ACV y qué hacer ante estas?

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Entre las señales de alerta están la pérdida repentina de fuerza en la cara, un brazo o una pierna; dificultad para hablar, alteraciones súbitas de la visión; mareo o problemas para coordinar. Ante cualquiera de estos síntomas, especialistas como Víctor Hugo Escobar de la Garma, neurocirujano mexicano destacó la importancia de realizar el código FAST que invita a pedir auxilio médico.

F (face, que es rostro). Esta primera letra nos invita a observar si existe caída o asimetría facial, especialmente al sonreír

Esta primera letra nos invita a observar si existe caída o asimetría facial, especialmente al sonreír A (arms, que es brazos). En este punto se busca identificar debilidad o incapacidad para levantar uno de los brazos

En este punto se busca identificar debilidad o incapacidad para levantar uno de los brazos S ( speech , que es habla). Aquí se busca detectar dificultad para hablar, pronunciar palabras o comprender el lenguaje

, que es Aquí se busca detectar dificultad para hablar, pronunciar palabras o comprender el lenguaje T (tiempo). Esta última letra invita a la población a actuar de inmediato y solicitar atención médica de emergencia, ya que cada minuto es fundamental

Reconocer los signos y señales de alerta de un ACV a través de la concientización y educación es clave para promover una respuesta oportuna ante esta emergencia médica.

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