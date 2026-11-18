César Daniel “N”, alias el “Topo”. Fotos: SSPC / IA

César Daniel “N”, alias el “Topo”, es señalado por autoridades federales como uno de los presuntos líderes de una célula de Los Deltas, grupo vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Fue detenido este miércoles en Zapopan, Jalisco, junto con otras dos personas, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

¿Qué papel tenía el “Topo” en Los Deltas?

De acuerdo con las investigaciones federales, César Daniel “N” presuntamente se encargaba del traslado de drogas y armas para la organización criminal. El operativo en el que fue detenido derivó de una investigación que la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) inició en abril de 2026.

¿Por qué buscaban al “Topo” en Jalisco?

García Harfuch informó que el “Topo” tenía órdenes de aprehensión por su presunta participación en dos secuestros. Uno es el del periodista Jaime Barrera y el otro, el de un empresario inmobiliario. La Fiscalía del Estado de Jalisco solicitó las órdenes por ambos casos.

En la detención en Zapopan participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR).

Elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico y la Agencia de Investigación Criminal (@FGR_AIC) detuvieron hoy en Zapopan, Jalisco, a César Daniel N , alias «El Topo», y a dos personas más.



«El Topo» contaba con órdenes de aprehensión obtenidas por la Fiscalía del Estado de Jalisco por su… pic.twitter.com/mfunUKkYB9 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 18, 2026

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