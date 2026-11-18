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Uno TV presenta las noticias principales este 18 de noviembre de 2026

El Universal: Deutsche Bank negoció inmunidad en México

Documentos revelan que el banco alemán apartó 20 millones de dólares para hacer frente a la investigación antimonopolio iniciada en 2017 en México, tras calificarla como de “alto riesgo”.

Deutsche Bank negoció inmunidad en México Documentos revelan que el banco alemán apartó 20 millones de dólares para hacer frente a la investigación antimonopolio iniciada en 2017 en México, tras calificarla como de “alto riesgo”. Reforma: Pegan a gasto deuda, pensiones y apoyos

Están comprometidos 8 de cada 10 pesos. Prevén menos inversión pública, lo que condena a crecer más lento.

Pegan a gasto deuda, pensiones y apoyos Están comprometidos 8 de cada 10 pesos. Prevén menos inversión pública, lo que condena a crecer más lento. Milenio: Se cae red de seguridad nacional de EU; 178 sitios web, bajo ataque

El sistema interno falla a menos de una semana del caos en el sector aéreo, pero la autoridad lo reduce a “mantenimiento rutinario”; Trump minimiza: “Así es la vida cuando eres grande, no pasa nada”.

Se cae red de seguridad nacional de EU; 178 sitios web, bajo ataque El sistema interno falla a menos de una semana del caos en el sector aéreo, pero la autoridad lo reduce a “mantenimiento rutinario”; Trump minimiza: “Así es la vida cuando eres grande, no pasa nada”. Excélsior: FBI advierte sobre ciberataques con IA

Grupos de piratas informáticos usan inteligencia artificial generativa para atacar empresas e instituciones en menos de tres horas, advierte la agencia de EU.

FBI advierte sobre ciberataques con IA Grupos de piratas informáticos usan inteligencia artificial generativa para atacar empresas e instituciones en menos de tres horas, advierte la agencia de EU. La Jornada: “Nueva era” con China, plantean Sheinbaum y Xi

Acuerdan profundizar relaciones bilaterales.

“Nueva era” con China, plantean Sheinbaum y Xi Acuerdan profundizar relaciones bilaterales. El Financiero: Plantea México a China nueva era en la relación

Sheinbaum a Xi. Necesario, establecer un trato económico más equilibrado.

Plantea México a China nueva era en la relación Sheinbaum a Xi. Necesario, establecer un trato económico más equilibrado. El Economista: Sector vivienda creció 4.4% en 2025, siete veces más que el PIB

Valor de esa actividad sumó 1.85 bdp en el año.

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