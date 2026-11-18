Detienen en Zapopan al “Topo”. Foto: Omar García Harfuch

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) detuvieron en Zapopan, Jalisco, a César Daniel “N”, alias el “Topo”, identificado por autoridades como presunto líder de una célula criminal de Los Deltas, grupo vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Participó en secuestro del periodista Jaime Barrera

El detenido contaba con órdenes de aprehensión de la Fiscalía del Estado de Jalisco (FGE) por su presunta participación en los secuestros del periodista Jaime Barrera y de un empresario del sector inmobiliario.

Durante el operativo, tres presuntos integrantes de la organización habrían agredido a los agentes federales, lo que derivó en un intercambio de disparos. De acuerdo con los reportes de atención médica en el lugar, dos hombres fueron encontrados sin vida y uno más fue trasladado en estado grave a un hospital.

¿De qué delitos acusan al “Topo”?

Las investigaciones federales señalan a César Daniel “N” como presunto responsable del trasiego de drogas y armamento para Los Deltas. También lo relacionan con posibles actividades de lavado de dinero, extorsión y secuestro.

El operativo fue resultado de una investigación de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), iniciada en abril de 2026.

Mediante labores de inteligencia, las autoridades ubicaron tres domicilios en Zapopan que presuntamente eran utilizados como casas de seguridad y donde pernoctaban el “Topo” y otros integrantes de la célula.

Antecedentes de operativos contra Los Deltas en Zapopan

Como parte de la misma investigación, los días 25 y 26 de julio se realizaron cateos en las colonias Arboledas, Arcos de Guadalupe y Mirador del Sol, en Zapopan.

En esas diligencias fueron detenidas seis personas y se aseguraron tres inmuebles, cinco vehículos, armas largas y cortas, chalecos balísticos, cartuchos y teléfonos celulares.

Los operativos formaron parte de las acciones federales contra esta célula, a la que las autoridades atribuyen actividades delictivas en la zona metropolitana de Guadalajara.

¿Qué pasó durante el enfrentamiento en Zapopan?

Tras el intercambio de disparos, el fuego cesó y paramédicos de la Cruz Verde acudieron al sitio. En el lugar atendieron a tres hombres: dos ya no contaban con signos vitales y el tercero fue trasladado para recibir atención médica, debido a la gravedad de sus lesiones.

Hasta el momento, la información disponible no permite establecer si las tres personas que agredieron a los agentes corresponden exactamente a los hombres atendidos por los paramédicos.

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