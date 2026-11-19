La mañanera de Claudia Sheinbaum, 19 de noviembre de 2026; hoy encabeza Rosa Icela
Entérate de los principales temas abordados por el Gobierno Federal este jueves.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ofrece la tradicional conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este jueves 19 de noviembre de 2026 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional. La mandataria mexicana se encuentra en la Cumbre de la APEC en China.
Temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum, 19 de noviembre de 2026
Entre 2019 y 2025, se construyeron 578 caminos artesanales, los cuales impactaron en 583 comunidades indígenas distribuidas en 17 entidades, principalmente del sur, explica Adelfo Regino, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
Además, el Gobierno Federal trabajo en 20 planes de justicia para comunidades indígenas, con la finalidad de dignificar sus comunidades.
Las asambleas comunitarias son las que deciden las obras prioritarias en las regiones. Cada semana, la autoridad informa a la asamblea sobre el avance de las obras y el uso de los recursos. En este 2026, suman 400 asambleas comunitarias para integración de Comités de Caminos.
Actualmente suman 135 nuevos caminos artesanales en todo el país que abarcan 368 kilómetros, con una inversión de 2 mil 563 millones de pesos, precisa el titular de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva
Dichos caminos están en 11 entidades:
-Chiapas
-Colima
-Durango
-Guerrero
-Jalisco
-Nayarit
-Oaxaca
-Puebla
-Sonora
-Veracruz
-Zacatecas
Los proyectos concluidos y en ejecución representan un avance del 28% en el programa, ya que se contempla la construcción de 3 mil 282 kilómetros de caminos artesanales hasta el 2030.
Rosa Icela subraya que en la APEC se reunieron 21 países con economías líderes en la región Asia-Pacífico, quienes concentran el 60% del PIB mundial.
La presidenta sostuvo una reunión bilateral con el primer ministro de Australia, lo que “permitirá fortalecer las relaciones comerciales, promover inversiones, intercambiar las experiencias en materia de innovación y tecnología e impulsar una cooperación efectiva”.
Indica que están a la espera del regreso de Claudia Sheinbaum durante la noche del jueves o madrugada del viernes, día en que encabezará el desfile por el Día de la Revolución.
Rosa Icela inicia la conferencia mañanera, destacando que hoy termina Claudia Sheinbaum su participación en la Cumbre de la APEC.
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