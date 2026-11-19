Entre 2019 y 2025, se construyeron 578 caminos artesanales, los cuales impactaron en 583 comunidades indígenas distribuidas en 17 entidades, principalmente del sur, explica Adelfo Regino, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

Además, el Gobierno Federal trabajo en 20 planes de justicia para comunidades indígenas, con la finalidad de dignificar sus comunidades.

Las asambleas comunitarias son las que deciden las obras prioritarias en las regiones. Cada semana, la autoridad informa a la asamblea sobre el avance de las obras y el uso de los recursos. En este 2026, suman 400 asambleas comunitarias para integración de Comités de Caminos.