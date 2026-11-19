Las de hoy | 19 de noviembre de 2026
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Entérate de las noticias más importantes en portada de los principales medios nacionales este jueves.
Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.
Uno TV presenta las noticias principales este 19 de noviembre de 2026
- El Universal: Sin hoja de ruta para vacunar contra el sarampión
El Gobierno federal no cuenta con un registro de poblaciones no vacunadas o subvacunadas contra esta enfermedad en municipios y comunidades, indicó el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, encargado de implementar y supervisar la vacunación en México.
- Reforma: La investiga el INE y la ascienden
Reportó auditoría que incurrió en falta administrativa grave. Adjudica sin licitar contrato que derivó en cancelar nuevas contrataciones.
- Milenio: Hasta 10 mdd por datos de redes de lavado y huachicol, ofrece EU
En la lucha por ahorcar financieramente a los cárteles, el Departamento de Estado reubicará a los informantes; en el caso de blanqueo, apunta baterías sobre casinos, casas de cambio y bienes raíces.
- Excélsior: EU ofrece 10 mdd por pistas contra dinero de cárteles
Buscan pruebas contra redes ilícitas. El Gobierno estadounidense pagará por datos que frenen las finanzas de los grupos considerados terroristas; los informantes podrán colaborar mediante vías anónimas.
- La Jornada: Sheinbaum: el desarrollo debe dar vida digna a los pueblos
La verdadera prosperidad no se limita al tamaño de los mercados, enfatiza.
- El Financiero: Avanzan las negociaciones comerciales con EU: Sheinbaum
Encuentro. El presidente de EU fue informado de los avances en las pláticas sobre comercio, reveló la mandataria mexicana.
- El Economista: El peso se depreció 2.26%, su mayor caída en un día desde abril de 2025
Perdió 41 centavos y cerró en 18.84 pesos por dólar.
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