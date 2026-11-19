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El Universal: Sin hoja de ruta para vacunar contra el sarampión

El Gobierno federal no cuenta con un registro de poblaciones no vacunadas o subvacunadas contra esta enfermedad en municipios y comunidades, indicó el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, encargado de implementar y supervisar la vacunación en México.

Sin hoja de ruta para vacunar contra el sarampión El Gobierno federal no cuenta con un registro de poblaciones no vacunadas o subvacunadas contra esta enfermedad en municipios y comunidades, indicó el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, encargado de implementar y supervisar la vacunación en México. Reforma: La investiga el INE y la ascienden

Reportó auditoría que incurrió en falta administrativa grave. Adjudica sin licitar contrato que derivó en cancelar nuevas contrataciones.

La investiga el INE y la ascienden Reportó auditoría que incurrió en falta administrativa grave. Adjudica sin licitar contrato que derivó en cancelar nuevas contrataciones. Milenio: Hasta 10 mdd por datos de redes de lavado y huachicol, ofrece EU

En la lucha por ahorcar financieramente a los cárteles, el Departamento de Estado reubicará a los informantes; en el caso de blanqueo, apunta baterías sobre casinos, casas de cambio y bienes raíces.

Hasta 10 mdd por datos de redes de lavado y huachicol, ofrece EU En la lucha por ahorcar financieramente a los cárteles, el Departamento de Estado reubicará a los informantes; en el caso de blanqueo, apunta baterías sobre casinos, casas de cambio y bienes raíces. Excélsior: EU ofrece 10 mdd por pistas contra dinero de cárteles

Buscan pruebas contra redes ilícitas. El Gobierno estadounidense pagará por datos que frenen las finanzas de los grupos considerados terroristas; los informantes podrán colaborar mediante vías anónimas.

EU ofrece 10 mdd por pistas contra dinero de cárteles Buscan pruebas contra redes ilícitas. El Gobierno estadounidense pagará por datos que frenen las finanzas de los grupos considerados terroristas; los informantes podrán colaborar mediante vías anónimas. La Jornada: Sheinbaum: el desarrollo debe dar vida digna a los pueblos

La verdadera prosperidad no se limita al tamaño de los mercados, enfatiza.

Sheinbaum: el desarrollo debe dar vida digna a los pueblos La verdadera prosperidad no se limita al tamaño de los mercados, enfatiza. El Financiero: Avanzan las negociaciones comerciales con EU: Sheinbaum

Encuentro. El presidente de EU fue informado de los avances en las pláticas sobre comercio, reveló la mandataria mexicana.

Avanzan las negociaciones comerciales con EU: Sheinbaum Encuentro. El presidente de EU fue informado de los avances en las pláticas sobre comercio, reveló la mandataria mexicana. El Economista: El peso se depreció 2.26%, su mayor caída en un día desde abril de 2025

Perdió 41 centavos y cerró en 18.84 pesos por dólar.

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