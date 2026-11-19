Capturan a presunto integrante de Los Rusos por homicidio Foto: FGEG

Elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, detuvieron a Heriberto “N”, alias “Beto Zacualpan”, durante un operativo realizado en el municipio de Ometepec, Guerrero.

Heriberto es señalado como líder de los Rusos

Al detenido, identificado como presunto integrante del grupo delictivo Los Rusos y señalado como generador de violencia en la región de la Costa Chica, le aseguraron armamento, municiones y droga.

Además, las autoridades lo identifican como probable responsable del delito de homicidio calificado contra Remigio “N”, líder amuzgo asesinado el 1 de enero de 2023 en la localidad de Zacualpan, también en Ometepec.

¿De qué acusan a “Beto Zacualpan”?

Las autoridades señalan a Heriberto “N” por su probable participación en el homicidio de Remigio “N”, ocurrido hace casi cuatro años en la comunidad de Zacualpan.

El detenido es señalado como presunto integrante de Los Rusos, grupo delictivo al que las autoridades atribuyen actividades violentas en la Costa Chica de Guerrero.

La captura se realizó mediante el cumplimiento de una orden de aprehensión. Durante la intervención también se aseguraron armas, municiones y sustancias presuntamente ilícitas.

¿Qué pasará con el detenido?

Heriberto “N” y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de un juez de Control en Guerrero, quien dará seguimiento al proceso y determinará su situación jurídica.

Las autoridades informaron que continuarán las investigaciones y las diligencias periciales correspondientes.

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