La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su tradicional conferencia mañanera este martes 24 de noviembre de 2026 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 24 de noviembre de 2026

¡Inicia la mañanera! Da inicio la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

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