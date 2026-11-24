La captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias el “Chapo Isidro“, y de otros dos hombres en Guasave, Sinaloa, podría provocar un reacomodo dentro de la organización criminal que encabezaba, ante la posibilidad de que otros integrantes busquen quedarse con el control del grupo, advirtió el periodista especializado en narcotráfico Luis Chaparro, en entrevista con Unotv.com

“Lo que sigue es un reacomodo, un reajuste de esta organización criminal. Podrían surgir nuevas figuras de las partes más jóvenes del cartel de Sinaloa que busquen quedarse con esa organización. Es quitarle la cabeza a la víbora para que le salgan otras tres”.

Uno de los posibles sucesores sería Óscar Manuel Gastélum, alias el “Músico”, identificado como uno de los principales lugartenientes de la organización.

El periodista explicó que este personaje inició su trayectoria criminal con los Beltrán Leyva y, posteriormente, se incorporó a la facción del “Chapo” Isidro.

Sin embargo, advirtió que no necesariamente será él quien tome el mando, pues otros integrantes más jóvenes podrían buscar quedarse con el control o incluso provocar una división dentro del grupo.

“Los cambios van a ir dándose lento, sobre todo si tenemos en cuenta que el narco en México tiene enraizados 60 o 70 años”.

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