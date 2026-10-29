La mañanera de Claudia Sheinbaum, 29 de octubre de 2026

A través de un enlace, se inician 102 sorteos para la entrega de hogares en Pátzcuaro, Michoacán, como parte del programa de Viviendas para el Bienestar.

Asimismo, el Ejecutivo inaugura el distribuidor vial de Santa Ana Chiautempan, en Tlaxcala. Es un puente que abarca la vía corta del corredor de Puebla a Apizaco. Con esto, se reducirán las filas de espera en la intersección de la carretera federal 121 de Puebla-Chiautempan-Apizaco.