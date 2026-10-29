La mañanera de Claudia Sheinbaum, 29 de octubre de 2026
Entérate de los principales temas abordados por la presidenta y su gabinete este jueves.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofrece su tradicional conferencia mañanera este jueves 29 de octubre de 2026 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 29 de octubre de 2026
A través de un enlace, se inician 102 sorteos para la entrega de hogares en Pátzcuaro, Michoacán, como parte del programa de Viviendas para el Bienestar.
Asimismo, el Ejecutivo inaugura el distribuidor vial de Santa Ana Chiautempan, en Tlaxcala. Es un puente que abarca la vía corta del corredor de Puebla a Apizaco. Con esto, se reducirán las filas de espera en la intersección de la carretera federal 121 de Puebla-Chiautempan-Apizaco.
El Ejecutivo rinde un homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas por su fallecimiento. Tres funcionarios,. quienes fueron parte de “la lucha por la democracia”, hablarán sobre él, explica Claudia Sheinbaum.
La mandataria externa su pésame a los hijos del ingeniero y a las personas cercanas a él. “Hasta siempre el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas”.
Inicia la conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum de este 29 de octubre.
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