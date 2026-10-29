Papa León XIV lamenta muerte de 68 personas en choque de trenes en España

León XIV lamenta accidente de trenes en España. Foto: AFP

El Papa León XIV expresó sus condolencias por el choque de trenes en Urda, España, que dejó 68 personas fallecidas y varios heridos, mediante un telegrama enviado este jueves 29 de octubre de 2026 al arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves.

El pontífice manifestó su pesar por las víctimas del accidente ferroviario y dirigió un mensaje a sus familiares, así como a las personas que resultaron lesionadas durante la colisión ocurrida en el centro del país.

En el telegrama, León XIV transmitió sus “sinceras condolencias a las familias de los fallecidos”, además de expresar palabras de consuelo y deseos de recuperación para quienes permanecen heridos.

El mensaje también estuvo dirigido a los equipos que participan en las labores de rescate y atención a las víctimas, a quienes animó a continuar sus esfuerzos para brindar asistencia a las personas afectadas.

¿Qué dijo el Papa León XIV sobre el accidente de trenes en España?

El Papa León XIV manifestó su preocupación por las consecuencias del accidente ferroviario y expresó su cercanía con las familias que perdieron a alguno de sus integrantes.

A través del telegrama enviado al arzobispo Francisco Cerro Chaves, el pontífice hizo llegar sus condolencias y palabras de acompañamiento a quienes enfrentan las consecuencias de la colisión.

El mensaje incluyó deseos de recuperación para las personas heridas, así como palabras de consuelo para los familiares de quienes fallecieron.

León XIV también encomendó a las personas afectadas por la tragedia al consuelo y la misericordia de Dios.

Como parte de su mensaje, el pontífice impartió su Bendición Apostólica a quienes sufren las consecuencias del accidente.

El telegrama fue dirigido al arzobispo de Toledo, debido a que el accidente ocurrió en Urda, localidad situada en la provincia de Toledo, en el centro de España.

Papa León XIV pide continuar las labores de rescate tras choque ferroviario

Además de enviar sus condolencias, el pontífice dedicó parte de su mensaje a los equipos de rescate que trabajan para atender a las personas afectadas por el choque de trenes.

León XIV los animó a perseverar en sus esfuerzos para brindar alivio y asistencia a quienes sufrieron las consecuencias del accidente.

El llamado estuvo dirigido a quienes participan en las tareas de auxilio, en medio de las afectaciones provocadas por la colisión ferroviaria.

El Papa también expresó su preocupación por las personas lesionadas y manifestó sus deseos de que puedan recuperarse.

Su mensaje se produjo un día después del accidente registrado en España, de acuerdo con la información proporcionada sobre el hecho.

Choque de trenes en Urda, España, deja 68 personas fallecidas

El accidente ferroviario en Urda, en el centro de España, dejó un saldo reportado de 68 personas fallecidas, además de varios heridos.

La colisión ocurrió el miércoles 28 de octubre de 2026, un día antes de que el Papa León XIV enviara su mensaje de condolencias al arzobispo de Toledo.

El accidente provocó la movilización de equipos de emergencia para atender a las personas afectadas, mientras continuaban las labores de asistencia mencionadas en el telegrama del pontífice.

La información proporcionada no precisa el número total de personas heridas, las condiciones en que ocurrió el choque ni las causas de la colisión.

Tampoco establece la identidad de las víctimas ni el número de personas que permanecen bajo atención médica.

El mensaje del Papa se centró en las consecuencias humanas del accidente, el acompañamiento a las familias de los fallecidos y el reconocimiento a quienes participan en las labores de auxilio.

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