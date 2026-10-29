Detienen en Tecate a un ciudadano ruso buscado por la Interpol

Detenido tenía alerta internacional de búsqueda. FOTO: Especial

Un hombre de origen ruso, buscado por Interpol, fue detenido en Tecate, Baja California, durante un operativo de seguridad realizado la tarde del miércoles. En la intervención, las autoridades aseguraron una granada de fragmentación, documentos falsos de la CIA y dispositivos electrónicos.

El detenido fue identificado como Iván “N”, de 43 años, quien presuntamente era requerido por autoridades de Estados Unidos y Rusia. Su captura ocurrió durante el “Operativo Tecate”, encabezado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC).

¿Cómo fue detenido el ruso buscado por Interpol en Tecate?

De acuerdo con el reporte de las autoridades, alrededor de las 15:20 horas, agentes realizaban labores de vigilancia sobre el bulevar Fundadores, en la colonia Mayab, cuando detectaron una camioneta Chevrolet Suburban negra que circulaba a exceso de velocidad.

Los elementos le marcaron el alto al conductor para realizar una revisión preventiva. El hombre se identificó como Iván “N” y dijo ser originario de Rusia.

Durante la inspección, los agentes encontraron diversos objetos, entre ellos una granada y documentos que presuntamente lo acreditaban como integrante de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos.

Sin embargo, las autoridades determinaron que los documentos de la CIA eran apócrifos.

Granada, documentos falsos y equipo electrónico: lo asegurado

Durante la revisión del conductor y la camioneta, las fuerzas de seguridad localizaron los siguientes objetos:

Una granada de fragmentación.

Un dispositivo de videograbación con el emblema del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Un detector de señal.

Documentos falsos que lo identificaban como integrante de la CIA.

Un sistema de sonido de emergencia con sirenas y altoparlantes.

Según el reporte, el conductor no pudo justificar la presencia del equipo de emergencia instalado en el vehículo.

Detenido tenía alerta internacional de búsqueda

Al verificar los datos personales del hombre, los agentes confirmaron que contaba con una alerta internacional de búsqueda y detención de Interpol.

De acuerdo con la información oficial, era requerido por las embajadas de Rusia y Estados Unidos.

Durante la intervención, Iván “N” también manifestó que había pertenecido a las fuerzas armadas rusas, aunque el reporte no precisa más detalles sobre esa declaración.

FGR investigará al ciudadano ruso detenido en Tecate

El hombre fue trasladado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), en Tijuana, junto con la camioneta y los objetos asegurados.

En el operativo también participaron la Policía Municipal de Tecate, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

La FGR quedó a cargo de las investigaciones correspondientes para determinar la situación jurídica del detenido.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.