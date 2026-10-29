Marcha contra la represión y la guerra: las movilizaciones de este 29 de octubre en la CDMX

| 06:45 | Eduardo Ramírez Mendoza | UnoTV

La Ciudad de México tiene previstas diversas movilizaciones sociales este jueves 29 de octubre en alcaldías como Cuauhtémoc, Coyoacán, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Benito Juárez y Miguel Hidalgo. Las actividades incluyen marchas, concentraciones, recolección de firmas, actos de protesta y reuniones de carácter político y social.

En total, están previstas:

  • 2 marchas
  • 7 concentraciones
  • 10 rodadas ciclistas
  • 22 eventos de esparcimiento
Foto: UnoTV.

De acuerdo con las agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), las actividades podrían generar afectaciones intermitentes a la circulación, principalmente en el Centro Histórico, Paseo de la Reforma, la zona de Ciudad Universitaria y algunas vialidades del norte y oriente de la capital.

Marchas previstas para este jueves 29 de octubre

Horarios y aforos estimados, según la SSC-CDMX. Las rutas y concentraciones pueden cambiar.

1. Marcha contra la represión y la guerra

11:00 horas

Aforo: 250 personas

  • Organización: Asamblea por el Común y contra la Guerra.
  • Salida: Glorieta de los Insurgentes, cruce de Insurgentes Sur y avenida Chapultepec.
  • Destino: Secretaría de Gobernación, Abraham González 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.
  • Motivo: Rechazo al uso excesivo de la fuerza pública, las detenciones masivas, la criminalización de la protesta social y la militarización.
  • Posible afectación: Insurgentes, avenida Chapultepec y calles de la colonia Juárez.

2. Movilización estudiantil de la Facultad de Ciencias de la UNAM

12:00 horas

Aforo: 150 personas

  • Punto de reunión: Escultura “El Prometeo-Quetzalcóatl”, en Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.
  • Recorrido: Dirección General del Deporte Universitario y, posteriormente, Torre de Rectoría.
  • Motivo: Exigen la renuncia del titular del deporte universitario, una auditoría de su gestión y mayores recursos, uniformes, entrenadores y apoyos económicos para los equipos representativos.
  • Posible afectación: Circuito Escolar, accesos a Ciudad Universitaria e Insurgentes Sur, a la altura de Rectoría.

Concentraciones y manifestaciones por alcaldía

Cuauhtémoc

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

10:00 horas · Aforo: 90 personas

  • Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación, avenida José María Pino Suárez 2, Centro Histórico.
  • Demanda: Libertad de un dirigente indígena náhuatl, campesino y defensor de derechos humanos, condenado a 20 años de prisión por un homicidio ocurrido en 2008. La organización sostiene que el proceso se basó en pruebas fabricadas y testimonios irregulares.
  • Vialidades a vigilar: Pino Suárez, calles del primer cuadro y accesos al Centro Histórico.

Aquelarre Violetas

10:00 horas · Aforo: 40 personas

  • Lugar: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Digna Ochoa y Plácido 56, colonia Doctores.
  • Actividad: Mercadita feminista, olla comunitaria, megaofrenda y presentación de diversas bandas y artistas.
  • Posibles afectaciones: Digna Ochoa, Doctor Lavista y calles próximas a la Fiscalía.

Direct Action Everywhere Ciudad de México

11:00 horas · Aforo: 40 personas

  • Lugar: Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Liverpool 3, colonia Juárez.
  • Demanda: Que el Congreso discuta y vote el dictamen de la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales.
  • Posibles afectaciones: Liverpool, calles de la colonia Juárez y circulación cercana a Insurgentes.

Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba

16:00 horas · Aforo: 70 personas

  • Lugar: Puerta de los Leones, Paseo de la Reforma y Lieja, en la zona de Chapultepec.
  • Demanda: Manifestarse contra el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba.
  • Posibles afectaciones: Paseo de la Reforma, Lieja y accesos a la primera sección del Bosque de Chapultepec.

Benito Juárez, Gustavo A. Madero e Iztapalapa

Plataforma 4:20

12:00 horas · Aforo: 45 personas

  • Puntos de reunión:
    • Monumento a la Madre, en Cuauhtémoc.
    • División del Norte y avenida Cuauhtémoc, colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez.
    • Gran Canal y Circuito Interior, alcaldía Gustavo A. Madero.
  • Actividad: Jornada itinerante de recolección de firmas, difusión de derechos cannábicos y talleres de reducción de riesgos y daños.
  • Posibles afectaciones: Cuauhtémoc, División del Norte, Circuito Interior y Gran Canal.

Colectiva Micelias

12:00 horas · Aforo: 35 personas

  • Lugar: Estación Constitución de 1917, Línea 8 del Metro, calzada Ermita Iztapalapa, colonia Los Ángeles.
  • Actividad y demanda: Recaudación de víveres para mujeres mazatecas que mantienen un plantón frente a la Suprema Corte, en exigencia de que se cancelen órdenes de aprehensión contra sus compañeros exiliados por defender el río Xangá Ndá Ge.
  • Posibles afectaciones: Calzada Ermita Iztapalapa y accesos a la estación Constitución de 1917.

Comisión de Búsqueda de Personas

13:30 horas · Aforo: 20 personas

  • Lugar: Reclusorio Preventivo Varonil Norte, Jaime Nunó 155, colonia Chalma de Guadalupe, alcaldía Gustavo A. Madero.
  • Demanda: Exigir justicia para una víctima de desaparición forzada y que el presunto responsable sea vinculado a proceso conforme a la ley.
  • Posibles afectaciones: Calles de acceso al reclusorio y vialidades de Chalma de Guadalupe.

Alternativas viales para evitar las zonas de concentración

Las siguientes son opciones preventivas de circulación, propuestas a partir de la ubicación de las movilizaciones. No representan cierres confirmados ni desvíos oficiales; la ruta más conveniente dependerá del avance de los contingentes y de las indicaciones de tránsito.

1. Glorieta de los Insurgentes y colonia Juárez

  • Evita, si es posible, el cruce de Insurgentes Sur con Chapultepec y las inmediaciones de Liverpool y Abraham González durante la mañana.
  • Como opciones para trayectos por la zona, considera avenida Chapultepec, Bucareli y Balderas, según tu origen y destino.
  • Si te diriges a la zona de la Secretaría de Gobernación, deja tiempo adicional para caminar desde un punto alejado del posible recorrido.

2. Suprema Corte y Centro Histórico

  • Evita ingresar en automóvil por Pino Suárez y las calles inmediatas a la Suprema Corte durante la concentración de las 10:00 horas.
  • Para rodear el primer cuadro, valora Eje Central Lázaro Cárdenas, José María Izazaga o Eje 1 Norte, dependiendo de los cierres y el destino.
  • Si solo necesitas llegar al Centro Histórico, considera estacionarte fuera del perímetro de la concentración y continuar a pie.

3. Ciudad Universitaria y Coyoacán

  • Prevé retrasos en Insurgentes Sur y en los accesos a Ciudad Universitaria alrededor del mediodía.
  • Según el punto al que te dirijas, considera avenida Universidad, avenida Revolución o el Anillo Periférico para evitar los accesos con mayor concentración.
  • Si vas a la UNAM, verifica qué accesos permanecen habilitados antes de entrar al circuito universitario.

4. Iztapalapa y Constitución de 1917

  • Considera retrasos en calzada Ermita Iztapalapa y en las entradas y salidas de la estación Constitución de 1917.
  • Para desplazamientos locales, revisa las calles paralelas y cruces disponibles antes de acercarte a la concentración.
  • Si tu destino está cerca del Metro, el transporte público puede evitar la búsqueda de estacionamiento, aunque conviene confirmar el estado de los accesos.

5. Reforma, Lieja y Chapultepec

  • Prevé posibles demoras a partir de las 16:00 horas por la concentración en la Puerta de los Leones.
  • Para rodear la zona, revisa Circuito Interior, avenida Chapultepec y Mariano Escobedo, de acuerdo con el sentido de circulación y los cierres activos.
  • Evita detenerte o estacionarte cerca de los accesos al bosque y de los cruces donde se reúna el contingente.

Recomendaciones para automovilistas y usuarios del transporte público

  • Consulta los avisos de última hora: revisa las cuentas oficiales del Centro de Orientación Vial de la SSC-CDMX, especialmente OVIALCDMX, antes de iniciar el viaje.
  • Anticipa tu salida: contempla tiempo adicional si debes cruzar Cuauhtémoc, Juárez, el Centro Histórico, Ciudad Universitaria o Chapultepec.
  • Prioriza el transporte público cuando sea conveniente: puede ser una opción para evitar los embotellamientos superficiales, pero confirma previamente los accesos y el servicio de Metro y Metrobús.
  • No des por hecho que una avenida está cerrada: las concentraciones pueden ocupar banquetas o carriles durante periodos variables. Sigue las indicaciones de los agentes de tránsito.
  • Si te diriges a un hospital, escuela o cita importante, busca una ruta que no atraviese directamente los puntos de reunión.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

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