Marcha contra la represión y la guerra: las movilizaciones de este 29 de octubre en la CDMX
La Ciudad de México tiene previstas diversas movilizaciones sociales este jueves 29 de octubre en alcaldías como Cuauhtémoc, Coyoacán, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Benito Juárez y Miguel Hidalgo. Las actividades incluyen marchas, concentraciones, recolección de firmas, actos de protesta y reuniones de carácter político y social.
En total, están previstas:
- 2 marchas
- 7 concentraciones
- 10 rodadas ciclistas
- 22 eventos de esparcimiento
De acuerdo con las agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), las actividades podrían generar afectaciones intermitentes a la circulación, principalmente en el Centro Histórico, Paseo de la Reforma, la zona de Ciudad Universitaria y algunas vialidades del norte y oriente de la capital.
Marchas previstas para este jueves 29 de octubre
Horarios y aforos estimados, según la SSC-CDMX. Las rutas y concentraciones pueden cambiar.
1. Marcha contra la represión y la guerra
11:00 horas
Aforo: 250 personas
- Organización: Asamblea por el Común y contra la Guerra.
- Salida: Glorieta de los Insurgentes, cruce de Insurgentes Sur y avenida Chapultepec.
- Destino: Secretaría de Gobernación, Abraham González 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.
- Motivo: Rechazo al uso excesivo de la fuerza pública, las detenciones masivas, la criminalización de la protesta social y la militarización.
- Posible afectación: Insurgentes, avenida Chapultepec y calles de la colonia Juárez.
2. Movilización estudiantil de la Facultad de Ciencias de la UNAM
12:00 horas
Aforo: 150 personas
- Punto de reunión: Escultura “El Prometeo-Quetzalcóatl”, en Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.
- Recorrido: Dirección General del Deporte Universitario y, posteriormente, Torre de Rectoría.
- Motivo: Exigen la renuncia del titular del deporte universitario, una auditoría de su gestión y mayores recursos, uniformes, entrenadores y apoyos económicos para los equipos representativos.
- Posible afectación: Circuito Escolar, accesos a Ciudad Universitaria e Insurgentes Sur, a la altura de Rectoría.
Concentraciones y manifestaciones por alcaldía
Cuauhtémoc
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
10:00 horas · Aforo: 90 personas
- Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación, avenida José María Pino Suárez 2, Centro Histórico.
- Demanda: Libertad de un dirigente indígena náhuatl, campesino y defensor de derechos humanos, condenado a 20 años de prisión por un homicidio ocurrido en 2008. La organización sostiene que el proceso se basó en pruebas fabricadas y testimonios irregulares.
- Vialidades a vigilar: Pino Suárez, calles del primer cuadro y accesos al Centro Histórico.
Aquelarre Violetas
10:00 horas · Aforo: 40 personas
- Lugar: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Digna Ochoa y Plácido 56, colonia Doctores.
- Actividad: Mercadita feminista, olla comunitaria, megaofrenda y presentación de diversas bandas y artistas.
- Posibles afectaciones: Digna Ochoa, Doctor Lavista y calles próximas a la Fiscalía.
Direct Action Everywhere Ciudad de México
11:00 horas · Aforo: 40 personas
- Lugar: Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Liverpool 3, colonia Juárez.
- Demanda: Que el Congreso discuta y vote el dictamen de la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales.
- Posibles afectaciones: Liverpool, calles de la colonia Juárez y circulación cercana a Insurgentes.
Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba
16:00 horas · Aforo: 70 personas
- Lugar: Puerta de los Leones, Paseo de la Reforma y Lieja, en la zona de Chapultepec.
- Demanda: Manifestarse contra el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba.
- Posibles afectaciones: Paseo de la Reforma, Lieja y accesos a la primera sección del Bosque de Chapultepec.
Benito Juárez, Gustavo A. Madero e Iztapalapa
Plataforma 4:20
12:00 horas · Aforo: 45 personas
- Puntos de reunión:
- Monumento a la Madre, en Cuauhtémoc.
- División del Norte y avenida Cuauhtémoc, colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez.
- Gran Canal y Circuito Interior, alcaldía Gustavo A. Madero.
- Actividad: Jornada itinerante de recolección de firmas, difusión de derechos cannábicos y talleres de reducción de riesgos y daños.
- Posibles afectaciones: Cuauhtémoc, División del Norte, Circuito Interior y Gran Canal.
Colectiva Micelias
12:00 horas · Aforo: 35 personas
- Lugar: Estación Constitución de 1917, Línea 8 del Metro, calzada Ermita Iztapalapa, colonia Los Ángeles.
- Actividad y demanda: Recaudación de víveres para mujeres mazatecas que mantienen un plantón frente a la Suprema Corte, en exigencia de que se cancelen órdenes de aprehensión contra sus compañeros exiliados por defender el río Xangá Ndá Ge.
- Posibles afectaciones: Calzada Ermita Iztapalapa y accesos a la estación Constitución de 1917.
Comisión de Búsqueda de Personas
13:30 horas · Aforo: 20 personas
- Lugar: Reclusorio Preventivo Varonil Norte, Jaime Nunó 155, colonia Chalma de Guadalupe, alcaldía Gustavo A. Madero.
- Demanda: Exigir justicia para una víctima de desaparición forzada y que el presunto responsable sea vinculado a proceso conforme a la ley.
- Posibles afectaciones: Calles de acceso al reclusorio y vialidades de Chalma de Guadalupe.
Alternativas viales para evitar las zonas de concentración
Las siguientes son opciones preventivas de circulación, propuestas a partir de la ubicación de las movilizaciones. No representan cierres confirmados ni desvíos oficiales; la ruta más conveniente dependerá del avance de los contingentes y de las indicaciones de tránsito.
1. Glorieta de los Insurgentes y colonia Juárez
- Evita, si es posible, el cruce de Insurgentes Sur con Chapultepec y las inmediaciones de Liverpool y Abraham González durante la mañana.
- Como opciones para trayectos por la zona, considera avenida Chapultepec, Bucareli y Balderas, según tu origen y destino.
- Si te diriges a la zona de la Secretaría de Gobernación, deja tiempo adicional para caminar desde un punto alejado del posible recorrido.
2. Suprema Corte y Centro Histórico
- Evita ingresar en automóvil por Pino Suárez y las calles inmediatas a la Suprema Corte durante la concentración de las 10:00 horas.
- Para rodear el primer cuadro, valora Eje Central Lázaro Cárdenas, José María Izazaga o Eje 1 Norte, dependiendo de los cierres y el destino.
- Si solo necesitas llegar al Centro Histórico, considera estacionarte fuera del perímetro de la concentración y continuar a pie.
3. Ciudad Universitaria y Coyoacán
- Prevé retrasos en Insurgentes Sur y en los accesos a Ciudad Universitaria alrededor del mediodía.
- Según el punto al que te dirijas, considera avenida Universidad, avenida Revolución o el Anillo Periférico para evitar los accesos con mayor concentración.
- Si vas a la UNAM, verifica qué accesos permanecen habilitados antes de entrar al circuito universitario.
4. Iztapalapa y Constitución de 1917
- Considera retrasos en calzada Ermita Iztapalapa y en las entradas y salidas de la estación Constitución de 1917.
- Para desplazamientos locales, revisa las calles paralelas y cruces disponibles antes de acercarte a la concentración.
- Si tu destino está cerca del Metro, el transporte público puede evitar la búsqueda de estacionamiento, aunque conviene confirmar el estado de los accesos.
5. Reforma, Lieja y Chapultepec
- Prevé posibles demoras a partir de las 16:00 horas por la concentración en la Puerta de los Leones.
- Para rodear la zona, revisa Circuito Interior, avenida Chapultepec y Mariano Escobedo, de acuerdo con el sentido de circulación y los cierres activos.
- Evita detenerte o estacionarte cerca de los accesos al bosque y de los cruces donde se reúna el contingente.
Recomendaciones para automovilistas y usuarios del transporte público
- Consulta los avisos de última hora: revisa las cuentas oficiales del Centro de Orientación Vial de la SSC-CDMX, especialmente OVIALCDMX, antes de iniciar el viaje.
- Anticipa tu salida: contempla tiempo adicional si debes cruzar Cuauhtémoc, Juárez, el Centro Histórico, Ciudad Universitaria o Chapultepec.
- Prioriza el transporte público cuando sea conveniente: puede ser una opción para evitar los embotellamientos superficiales, pero confirma previamente los accesos y el servicio de Metro y Metrobús.
- No des por hecho que una avenida está cerrada: las concentraciones pueden ocupar banquetas o carriles durante periodos variables. Sigue las indicaciones de los agentes de tránsito.
- Si te diriges a un hospital, escuela o cita importante, busca una ruta que no atraviese directamente los puntos de reunión.
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