Plan DN-III-E cumple 60 años: así responde México ante desastres

| 23:44 | Alberto Manuel Rodríguez | UnoTV

Historias de sobrevivientes, rescatistas militares que enfrentan los desastres naturales. Un documental sobre esperanza y solidaridad.

El Plan DN-III-E cumple 60 años de operaciones en México, durante los cuales el Ejército Mexicano ha participado en rescates, evacuaciones y entrega de ayuda a comunidades afectadas por sismos, huracanes e inundaciones. Su primera aplicación ocurrió en 1966, tras el desbordamiento del río Pánuco. UNOTV te presenta este documental sobre esperanza y solidaridad.

Conoce las historias de sobrevivientes, rescatistas militares que enfrentan los desastres naturales.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) mantiene un monitoreo permanente de fenómenos meteorológicos, sismológicos y geológicos para anticipar riesgos. Además, cuenta con personal especializado, aeronaves, maquinaria pesada y binomios caninos para atender emergencias.

Plan DN-III-E: rescates, evacuaciones y ayuda ante desastres

Durante las lluvias de octubre de 2025, Defensa realizó el mayor puente aéreo en la historia del Plan DN-III-E, según la dependencia. Participaron 23 aeronaves que efectuaron mil 557 operaciones, evacuaron a 510 personas y transportaron más de 494 toneladas de ayuda. El plan también se aplicó durante los sismos de 1985 y 2017, los huracanes Otis y John, así como la pandemia de COVID-19.

Historias de sobrevivientes de los huracanes Otis y John

En Guerrero, habitantes afectados por los huracanes Otis y John recordaron cómo perdieron viviendas y pertenencias. Alberto Montes relató que militares ayudaron a retirar hasta metro y medio de lodo de las casas, mientras Adriana Ramos destacó el apoyo para limpiar su vivienda. Estas experiencias forman parte de los 60 años de historia del Plan DN-III-E, que también contempla operaciones internacionales de ayuda humanitaria.

Rescate, binomios caninos y ayuda humanitaria

El Batallón de Atención a Emergencias cuenta con personal capacitado para rescates en estructuras colapsadas, montañas, túneles y cuerpos de agua.

También participan binomios caninos entrenados para localizar personas entre escombros, además de ingenieros militares que rehabilitan caminos y operan plantas potabilizadoras.

El plan también se aplicó durante la pandemia de COVID-19, cuando instalaciones militares fueron adaptadas para atender pacientes.

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