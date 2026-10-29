Retiran estructuras en Reforma y cierran carriles en ambos sentidos; revisa rutas alternas

Paseo de la Reforma tiene cierres en carriles centrales. Fotos: SSC CDMX

La circulación en los carriles centrales de Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México (CDMX), permanece cerrada en ambos sentidos debido al retiro de estructuras y materiales logísticos, por lo que automovilistas deben tomar precauciones y utilizar rutas alternas para evitar la zona afectada.

El cierre comprende el tramo entre la Glorieta del Ángel de la Independencia y Lieja, así como distintos cruces de la avenida. Las restricciones se relacionan con las labores logísticas posteriores a las actividades realizadas en esta vialidad por el Show Run de la escudería Cadillac de Fórmula 1, efectuado el miércoles 28 de octubre.

Las autoridades capitalinas recomendaron considerar vías alternas como Circuito Interior, avenida Chapultepec, avenida Insurgentes y los ejes 2 y 3 Sur. UnoTV

¿Qué tramos de Paseo de la Reforma están cerrados?

Las afectaciones se concentran en los carriles centrales de Paseo de la Reforma, en ambos sentidos, entre el Ángel de la Independencia y Lieja. También hay restricciones en distintos cruces de este corredor mientras se realizan las labores de retiro de la logística.

El cierre puede complicar los traslados de quienes circulan por la zona de la alcaldía Cuauhtémoc, particularmente durante las horas de mayor afluencia vehicular.

Ante estas condiciones, se recomienda anticipar los recorridos, considerar tiempo adicional para llegar al destino y consultar los avisos de tránsito para conocer posibles cambios en las restricciones.

Alternativas viales por el cierre de Reforma

Para evitar los carriles centrales cerrados, las autoridades recomiendan utilizar las siguientes vialidades:

Circuito Interior: opción para rodear la zona afectada y continuar el trayecto por otros puntos de la ciudad

Avenida Chapultepec: alternativa para desplazarse por el área y conectar con otras avenidas

Avenida Insurgentes: permite evitar el tramo cerrado de Reforma y continuar hacia distintos puntos de la capital

Eje 2 Sur y Eje 3 Sur: opciones para los conductores que necesitan desplazarse por la zona sur del corredor afectado

Autoridades capotalinas recomendaron revisar los reportes del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), mediante la cuenta oficial @OVIALCDMX, para verificar si continúan las restricciones o si se ha restablecido la circulación.

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