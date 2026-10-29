Remanentes de Vance provocarán lluvias intensas en México este jueves

Frío de hasta -5 grados y calor de 35 grados este jueves

Los remanentes de Vance provocarán lluvias fuertes a intensas en México este jueves 29 de octubre, principalmente en estados del noroeste y occidente del país. Sinaloa tendrá las precipitaciones más intensas, con acumulaciones de hasta 150 milímetros.

La interacción de los remanentes de Vance con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, además de la inestabilidad atmosférica, también ocasionará fuertes rachas de viento y oleaje elevado en costas del Pacífico mexicano.

Lluvias intensas por Vance: estos serán los estados más afectados

El pronóstico para este jueves contempla lluvias de 75 a 150 milímetros en el centro y sur de Sinaloa, mientras que otras entidades registrarán precipitaciones de distinta intensidad.

Las lluvias se distribuirán de la siguiente manera:

De 50 a 75 mm: Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango y Nayarit, en las regiones señaladas por el pronóstico.

De 25 a 50 mm: sur de Sonora, oeste de Jalisco y norte de Nuevo León.

De 5 a 25 mm: Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 0.1 a 5 mm: Baja California, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos.

Además, los canales de baja presión y la humedad procedente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe favorecerán las precipitaciones en gran parte del territorio nacional.

Vientos fuertes y oleaje de hasta 3 metros en costas mexicanas

Los efectos de Vance también se reflejarán en las condiciones marítimas.

Se pronostican rachas de viento de 40 a 60 km/h en las costas de Sinaloa y Nayarit, así como en el istmo y golfo de Tehuantepec, Oaxaca.

En Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas habrá rachas de 30 a 50 km/h.

El oleaje alcanzará entre 2 y 3 metros en costas de Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, además del golfo de Tehuantepec. Se prevé que disminuya durante la tarde.

En Jalisco, las olas tendrán alturas de 1 a 2 metros.

Frío de hasta -5 grados y calor de 35 grados este jueves

Durante la madrugada del jueves se esperan temperaturas mínimas de -5 a 0 grados en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

En las sierras del Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca, los termómetros marcarán entre 0 y 5 grados.

Por otra parte, las temperaturas máximas alcanzarán entre 30 y 35 grados en Sonora, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Morelos, suroeste de Puebla, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

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