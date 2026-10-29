Se prevén lluvias en la CDMX para este jueves 29 de octubre

Ciudad de México tendrá probabilidad de lluvias aisladas

El clima en la Ciudad de México (CDMX) para este jueves 29 de octubre estará marcado por una mañana fría, cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias aisladas durante la tarde. La temperatura máxima alcanzará los 26 grados, mientras que la mínima será de 12 grados.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, también se esperan vientos con rachas de hasta 35 kilómetros por hora. En el Estado de México habrá condiciones más frías durante las primeras horas del día, así como posibilidad de chubascos acompañados de descargas eléctricas.

Clima en CDMX hoy: ¿a qué hora hará frío y cuánto subirá la temperatura?

Durante la mañana de este jueves, la CDMX tendrá un ambiente fresco a frío, con cielo mayormente nublado. Para la tarde, las temperaturas subirán y el ambiente será de templado a cálido.

Las temperaturas previstas para la capital son:

Temperatura máxima: de 24 a 26 °C.

Temperatura mínima: de 12 a 14 °C.

Lluvias aisladas: acumulaciones de 0.1 a 5 milímetros en 24 horas.

Viento: de 5 a 15 km/h.

Rachas de viento: de hasta 35 km/h.

Aunque se espera un aumento de temperatura durante la tarde, se mantiene la probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México.

¿Lloverá hoy en CDMX y Estado de México?

El pronóstico indica que la Ciudad de México tendrá probabilidad de lluvias aisladas durante la tarde del jueves 29 de octubre, con acumulaciones estimadas de entre 0.1 y 5 milímetros en 24 horas.

En el Estado de México, las precipitaciones podrían ser de mayor intensidad, con intervalos de chubascos de entre 5 y 25 milímetros en 24 horas, acompañados de actividad eléctrica.

Estado de México: prevén frío, niebla y chubascos

En las zonas altas del Estado de México se espera un ambiente muy frío durante la mañana, además de posible formación de bancos de niebla.

Para Toluca, las temperaturas estimadas son:

Mínima: de 7 a 9 °C.

Máxima: de 20 a 22 °C.

Durante la tarde, el ambiente será de templado a cálido en el Valle de México, aunque continuará la probabilidad de precipitaciones en ambas entidades.

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