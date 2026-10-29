Detienen a secretaria de Bienestar de Uruapan por caso Carlos Manzo

Detienen secretaria de Bienestar de Uruapan. Foto: FGE Michoacán.

Rosa Alejandra “N”, secretaria de Bienestar del Ayuntamiento de Uruapan, fue detenida por agentes de la Fiscalía General de Michoacán (FGE) en cumplimiento de una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en el delito de encubrimiento por favorecimiento.

La detención forma parte de las investigaciones por el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez.

Secretaria de Bienestar de Uruapan es detenida

El operativo se llevó a cabo en el fraccionamiento Infonavit Balcones, donde la FGE ejecutó una orden de cateo autorizada por un juez, con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Tras su aprehensión, la funcionaria fue puesta a disposición de la jueza de control que la requiere; autoridad judicial que determinará su situación jurídica, con respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia.

La Fiscalía señaló que continuará con las indagatorias para esclarecer el homicidio y aplicar la ley sin distinción de cargos o funciones públicas.

No se había presentado a llamados de las autoridades

Previamente, la secretaria del Bienestar de Uruapan había sido llamada a declarar en tres ocasiones, sin embargo, nunca se presentó, lo que motivó a la aplicación de una multa.

Rosa Alejandra es madre Alejandro “N”, alias el “Macas”, uno de los escoltas detenidos tras el homicidio; también es tía de Alexis Jesús, alias el “Brilloso” y su hermano Cristian Martín, alias el “Vikingo” (exboxeador), integrantes de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) vinculada al homicidio de Manzo.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.