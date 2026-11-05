UIF bloquea a 43 proveedores electorales tras señalamientos sobre red irregular en el INE

UIF inició una denuncia por irregularidades. Foto: Cuartoscuro.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), realizó el bloqueo financiero de 43 personas vinculadas con proveedores electorales, tras los señalamientos sobre una presunta red irregular de contrataciones durante la administración de Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE).

La dependencia informó que incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas a 28 personas físicas y 15 personas morales, luego de identificar operaciones financieras con elementos de riesgo que ameritan la revisión de las autoridades competentes.

UIF presenta denuncia ante la Fiscalía por operaciones sospechosas

A través de un comunicado, la SHCP explicó que la UIF presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue las operaciones identificadas y determine si existen posibles responsabilidades.

La dependencia precisó que la incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas es una medida preventiva y administrativa, por lo que no representa una determinación definitiva de responsabilidad.

Asimismo, señaló que las personas incluidas cuentan con mecanismos de defensa y garantía de audiencia previstos en la legislación.

La UIF no dio a conocer los nombres de las personas físicas ni de las empresas incorporadas a la lista.

¿Qué se sabe de los señalamientos sobre proveedores del INE?

El bloqueo financiero ocurre en medio de los señalamientos por una presunta red de empresas proveedoras de material electoral que habría concentrado contratos de organismos públicos, incluidos los relacionados con el INE.

Como parte de las revisiones sobre posibles irregularidades, la Auditoría Superior de la Federación anunció una investigación de oficio sobre contrataciones y manejo de recursos del organismo electoral. Por su parte, el Órgano Interno de Control del INE también ha revisado posibles conflictos de interés y anomalías en procedimientos de adjudicación.

Hasta ahora, las investigaciones deberán determinar si las operaciones financieras detectadas por la UIF están relacionadas con esos señalamientos y si existen responsabilidades legales.

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