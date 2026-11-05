Peligra el INE rumbo al 2027: Coparmex exige rescatar la autonomía y credibilidad

Coparmex llama a rescatar credibilidad del INE. Foto: Cuartoscuro

Tras los escándalos de corrupción en el Instituto Nacional Electoral (INE) y la renuncia de la Consejera Presidenta Guadalupe Taddei junto con decenas de funcionarios, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que la confianza en la autoridad electoral está en riesgo de cara a las elecciones intermedias de 2027.

El organismo patronal señaló que las recientes reformas legales, las cuales concentraron poder en la presidencia y debilitaron los contrapesos, han desgastado severamente la credibilidad del árbitro electoral, por lo que urgió a los poderes públicos a atender esta crisis institucional con visión de Estado.

“La renuncia de una persona y sus colaboradores no resuelve la crisis. Se necesitan controles internos y contrapesos que garanticen la autonomía e independencia del INE. La confianza ciudadana es el principal respaldo de una autoridad electoral. Sin ella no hay certeza, legitimidad democrática ni gobernabilidad”, Juan José Sierra, presidente nacional de la Coparmex.

Las 8 acciones de la Coparmex para rescatar al INE

Para devolver la certeza jurídica, la imparcialidad y la legitimidad al órgano electoral, el sector patronal presentó un bloque de ocho acciones concretas divididas en dos ejes: fortalecer al INE y garantizar una presidencia legítima e independiente.

1. Investigaciones imparciales y neutralidad

Indagatorias rápidas, transparentes y sin excepciones sobre los hechos de corrupción.

Separación temporal de los servidores públicos bajo investigación para proteger la neutralidad institucional.

2. Vigilancia y rendición de cuentas

Fortalecer el Órgano Interno de Control (OIC) mediante la designación de un nuevo titular elegido por consenso político en el Congreso.

3. Recuperar contrapesos internos

Restaurar la colegialidad en la toma de decisiones para la designación de direcciones ejecutivas y unidades técnicas.

4. Diálogo abierto y permanente

Mantener una comunicación constante con la academia, el sector privado y la sociedad civil para dar seguimiento a los compromisos institucionales.

5. Comité técnico de evaluación independiente

Exigir que la selección de la próxima presidencia del INE esté a cargo de un comité independiente, imparcial, con perfiles de probada solvencia y sin nexos partidistas.

6. Criterios de evaluación transparentes

Establecer reglas claras y transparentes para la evaluación de los aspirantes al cargo.

7. Máxima publicidad

Publicar de manera abierta los expedientes, evaluaciones y valoraciones de los participantes para garantizar la total transparencia del proceso.

8. Presidencia autónoma y de alto nivel profesional

Asegurar que quien encabece el instituto cuente con amplia experiencia electoral, capacidad técnica, integridad y la interlocución necesaria para garantizar comicios íntegros en 2027.

“México necesita a una persona con experiencia electoral, capacidad técnica, integridad probada, interlocución e independencia de criterio. La democracia mexicana reside en millones de ciudadanos libres que exigen ser escuchados y que su voto sea respetado. Trabajemos a favor de un INE confiable, un INE ciudadano, un INE para todos”, Juan José Sierra, presidente nacional de la Coparmex.

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