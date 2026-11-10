Las de hoy | 10 de noviembre de 2026
Titulares más relevantes de hoy
Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.
Uno TV presenta las noticias principales este 10 de noviembre de 2026
• El Universal: Diputados de Morena lanzan campaña para sacudirse a Taddei
Desde el 5 de noviembre, los 254 diputados guindas emprendieron una campaña en redes sociales para cambiar la narrativa sobre la corrupción en el INE. A sus celulares les llegaron los “ejes estratégicos narrativos” para que culparan a gobiernos anteriores de los contratos a modo, a Lorenzo Córdova de la designación de Guadalupe Taddei y vincularan al partido Somos.
• Reforma: Va doble IVA… pero en abonos
Validaría Corte pago de maquiladoras, pero con facilidades.
• Milenio Diario: Chivatos sueltan nombres, videos y papeles de las transas en el INE
Recibe la Auditoría Superior testimonios, documentos, información financiera, domicilios y alias como parte del programa de reducción de sanciones; trabajadores aceptan aumento inicial de 6%.
• La Jornada: Altos mandos del INE deben bajarse más el sueldo: Sheinbaum
Reporta ASF múltiples irregularidades durante años.
• Excélsior: Dan pruebas contra INE a cambio de beneficios
Informantes colaboran con ASF.
• El Financiero: Invertirá Pemex más de 1.8 bdp hacia 2030
Fortalecer la actividad en hidrocarburos y modernizar infraestructura, objetivos.
• El Economista: Alcanza producción de autopartes valor récord; ensamble de autos retrocedió
En agosto creció 8.5% y llegó a 11 mil 118 mdd, reportó la INA.
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