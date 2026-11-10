Las de hoy | 10 de noviembre de 2026

| 08:44 | Mario Ostos | UnoTV

Titulares más relevantes de hoy

Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.

Uno TV presenta las noticias principales este 10 de noviembre de 2026

El Universal: Diputados de Morena lanzan campaña para sacudirse a Taddei

Desde el 5 de noviembre, los 254 diputados guindas emprendieron una campaña en redes sociales para cambiar la narrativa sobre la corrupción en el INE. A sus celulares les llegaron los “ejes estratégicos narrativos” para que culparan a gobiernos anteriores de los contratos a modo, a Lorenzo Córdova de la designación de Guadalupe Taddei y vincularan al partido Somos.

Reforma: Va doble IVA… pero en abonos

Validaría Corte pago de maquiladoras, pero con facilidades.

Milenio Diario: Chivatos sueltan nombres, videos y papeles de las transas en el INE

Recibe la Auditoría Superior testimonios, documentos, información financiera, domicilios y alias como parte del programa de reducción de sanciones; trabajadores aceptan aumento inicial de 6%.

La Jornada: Altos mandos del INE deben bajarse más el sueldo: Sheinbaum

Reporta ASF múltiples irregularidades durante años.

Excélsior: Dan pruebas contra INE a cambio de beneficios

Informantes colaboran con ASF.

El Financiero: Invertirá Pemex más de 1.8 bdp hacia 2030

Fortalecer la actividad en hidrocarburos y modernizar infraestructura, objetivos.

El Economista: Alcanza producción de autopartes valor récord; ensamble de autos retrocedió

En agosto creció 8.5% y llegó a 11 mil 118 mdd, reportó la INA.

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