¿Cómo utilizar la IA y YouTube para hacer buenas compras durante El Buen Fin y Cyber Monday?

Realiza compras inteligentes con estos tips. Foto: Cuartoscuro/Shutterstock/IA

El Buen Fin 2026 se realizará del viernes 13 al martes 17 de noviembre y, si planeas aprovechar las ofertas, te compartimos algunas herramientas de inteligencia artificial (IA), Google y YouTube que te ayudarán a comparar precios y tomar mejores decisiones de compra.

De acuerdo con una investigación de Ipsos y Google, los mexicanos comienzan a investigar sus posibles compras incluso tres meses antes de los eventos comerciales; en este proceso, herramientas como Gemini y YouTube permiten ampliar la información disponible, conocer las diferencias entre productos y evaluar si una promoción realmente representa una oportunidad.

¿Cómo utilizar Gemini, Google y YouTube para comprar mejor?

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Durante la presentación de Datos del comportamiento esperado durante El Buen Fin, Black Friday y Cyber Monday, Google destacó como las herramientas digitales que pueden ayudar a los compradores a investigar antes de gastar su dinero. Estos son algunos consejos para aprovecharlas:

Utiliza la IA para investigar productos: puedes preguntarle a Gemini por las características de un artículo, sus especificaciones y los aspectos que debes considerar antes de comprarlo. Por ejemplo, si buscas un taladro, puedes solicitar una comparación entre modelos, potencia, funciones y usos para identificar cuál se adapta mejor a tus necesidades

puedes preguntarle a Gemini por las características de un artículo, sus especificaciones y los aspectos que debes considerar antes de comprarlo. Por ejemplo, si buscas un taladro, puedes solicitar una comparación entre modelos, potencia, funciones y usos para identificar cuál se adapta mejor a tus necesidades Compara las características y no solamente el precio: antes de elegir una oferta, utiliza la inteligencia artificial para conocer las diferencias entre productos; incluso puedes consultar información específica, como el porcentaje de sodio de una bebida o alimento, para evaluar sus componentes y características

antes de elegir una oferta, utiliza la inteligencia artificial para conocer las diferencias entre productos; incluso puedes consultar información específica, como el porcentaje de sodio de una bebida o alimento, para evaluar sus componentes y características Aprovecha las búsquedas más profundas: las herramientas de inteligencia artificial integradas al buscador permiten ampliar una consulta y explorar diferentes opciones. Así puedes investigar con mayor detalle antes de decidir qué producto comprar

las herramientas de inteligencia artificial integradas al buscador permiten ampliar una consulta y explorar diferentes opciones. Así puedes investigar con mayor detalle antes de decidir qué producto comprar Consulta reseñas y comparativas en YouTube: los videos permiten observar cómo funcionan los artículos, conocer experiencias de otros compradores y revisar comparaciones entre modelos. No te quedes únicamente con la publicidad del producto, busca reseñas que expliquen sus ventajas y desventajas

los videos permiten observar cómo funcionan los artículos, conocer experiencias de otros compradores y revisar comparaciones entre modelos. No te quedes únicamente con la publicidad del producto, busca reseñas que expliquen sus ventajas y desventajas Compara precios e historiales: utiliza Google para revisar cuánto cuesta el mismo producto en diferentes establecimientos y consultar su historial de precios; esto ayuda a identificar si el descuento anunciado representa una reducción real o si el precio ya había sido más bajo anteriormente

utiliza Google para revisar cuánto cuesta el mismo producto en diferentes establecimientos y consultar su historial de precios; esto ayuda a identificar si el descuento anunciado representa una reducción real o si el precio ya había sido más bajo anteriormente Revisa las condiciones de compra: además del descuento, considera el costo de envío, las opciones de meses sin intereses y las condiciones de entrega, una promoción con envío gratuito o facilidades de pago puede representar un beneficio adicional

La inteligencia artificial también puede ayudar a organizar las compras de acuerdo con las necesidades y fechas de cada persona. Por ejemplo, mediante instrucciones específicas o prompts, los usuarios pueden solicitar que Gemini les ayude a comparar promociones, organizar una lista de productos y considerar las fechas de los eventos comerciales para identificar cuándo conviene aprovechar una oferta.

Mexicanos investigan más antes de comprar durante El Buen Fin y Cyber Monday

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El uso de estas herramientas responde a un cambio en los hábitos de consumo, de acuerdo con la investigación de Ipsos y Google, realizada entre mil personas, encontró que la anticipación y la búsqueda de información tienen un papel cada vez más importante en las decisiones de compra.

En promedio, uno de cada dos mexicanos tiene intención de comprar durante esta temporada comercial, además, el 76% de los consumidores de El Buen Fin, el 79% de Black Friday y el 83% de Cyber Monday comienzan a investigar entre tres meses y una semana antes de los eventos.

La búsqueda de descuentos también mantiene un peso importante, pues el 40% de los encuestados afirmó que compraría durante El Buen Fin dependiendo de las promociones, mientras que en Black Friday la cifra llega al 51% y en Cyber Monday al 43%.

Según Javid Franco, líder de la industria de retail en Google México, antes de que lleguen estas fechas, la mayoría de mexicanos ya han investigado el costo del producto específico que desean adquirir con meses de anticipación.

Además, según el experto, si bien el costo es un elemento importante en la construcción de la decisión de compra, el consumidor mexicano hoy analiza otros factores. Entre las promociones más deseadas para esta temporada figuran:

Envío gratis (41%)

Descuento directo (37%)

Ofertas relámpago (30%)

Meses sin intereses o pagos a plazos sin intereses (29%)

El estudio resalta que la confianza es un pilar indispensable para los mexicanos, pues la principal barrera que frena una compra planeada es el temor a encontrarse con promociones engañosas, señalado por el 28% de los encuestados.

“Para los retailers, la temporada de descuentos ya no comienza con la primera compra, sino con la primera búsqueda. El consumidor investiga con meses de antelación, compara historiales de precios y se apoya en formatos de video e inteligencia artificial para tomar decisiones. Las marcas que ofrezcan transparencia y logren reducir fricciones con beneficios tangibles lograrán estar un paso por delante de sus competidores”. Javid Franco, líder de la industria de retail en Google México

Estos resultados muestran que los consumidores mexicanos no sólo buscan encontrar el precio más bajo, sino también tener información suficiente para elegir en una temporada con múltiples promociones, comparar, investigar y verificar las condiciones de compra puede marcar la diferencia entre aprovechar una oferta y realizar un gasto innecesario.

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