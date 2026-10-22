Las de hoy | 22 de octubre de 2026
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Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.
Uno TV presenta las noticias principales este 22 de octubre de 2026
- El Universal: Cruje el sistema de pensiones del IMSS; frenan Modalidad 40
El Consejo Técnico del IMSS aprobó un acuerdo para poner un límite a la Modalidad 40 y modificar sus reglas de operación sin tener facultades para hacerlo, de acuerdo con especialistas. Los expertos coincidieron en que la presión presupuestal de las pensiones es una “bomba de tiempo” y que el anuncio de ayer representa un golpe para los trabajadores que buscan un mejor rendimiento y un monto mayor de su pensión.
- Reforma: Acota IMSS Modalidad 40; ajusta pensiones
Corrigen vacío legal; limitan pago a jubilaciones que inflaba salarios; veían daño al erario.
- Milenio Diario: Acuerdan IMSS y sindicato alza de 8% más base para 10 mil 939
Zoé ve “financieramente viable la propuesta, porque no afecta los servicios”; reconoce el dirigente de trabajadores el mayor aumento en 20 años, pero el monto divide a bandos inconformes.
- Excélsior: Recuperan 48 mil mdp por huachicol fiscal
La Sener destaca que fueron cerradas 2 mil 224 empresas, multaron a 2 mil 32 gasolineras y detuvieron a 2 mil 539 personas por contrabando de combustibles.
- La Jornada: El combate al huachicol fiscal ha recuperado 48 mil millones
Pago de IEPS en enero-septiembre; parte del aumento en la recaudación de ese impuesto va al subsidio a gasolinas: Presidencia.
- El Economista: El peso se deprecia a 18.75 por dólar, su peor paridad en más de un año
Anoche caía hasta 1,77% en operaciones electrónicas.
- El Financiero: Pemex reduce 21% su deuda y planea invertir 1.8 bdp
La empresa recortó en 20 mil mdd sus pasivos en menos de dos años.
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