Caen directores de Seguridad Pública de Río Grande y Momax; los vinculan con crimen organizado

Foto: Especial

La Fiscalía General de Justicia de Zacatecas (FGJEZ) confirmó la detención de los directores de Seguridad Pública municipal de Río Grande y de Momax, investigados por delitos como secuestro agravado, extorsión a ganaderos y facilitación criminal.

Las detenciones se realizaron mediante un operativo de alto impacto desplegado en la entidad, en el que se logró la captura de cuatro personas, tres de ellas catalogadas como objetivos prioritarios en materia de seguridad.

Entre los arrestados se encuentra José Alonso “N”, director de Seguridad Pública de Río Grande, presuntamente implicado en los delitos de secuestro y extorsión agravados cometidos en perjuicio de productores ganaderos de la región.

De manera simultánea, las fuerzas de seguridad ejecutaron una orden de cateo en dicho municipio que derivó en la captura de Raúl “N”, señalado como cómplice en las mismas actividades ilícitas.

Mientras tanto, en el municipio de Tlaltenango de Sánchez Román, las autoridades de seguridad ejecutaron un cateo donde detuvieron a José Miguel “N”, director de Seguridad Pública del municipio de Momax, por su probable participación en el delito de facilitación delictiva.

Durante esa misma acción, fue detenida Cecilia “N”; además, se aseguró una granada de fragmentación, cargadores, cartuchos y sustancias con características de narcótico.

La Fiscalía detalló que en este operativo participó personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General de la República (FGR), Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Secretaría de Seguridad Pública del Estado y Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas.

En tanto que los funcionarios municipales, los demás detenidos y el armamento asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación legal e integrarán la carpeta de investigación.

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