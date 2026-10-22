Clima en CDMX: jueves con lluvias, frío y posibles tolvaneras

El ambiente será frío durante la mañana. FOTO: Cuartoscuro

El clima en la Ciudad de México (CDMX) para este jueves 22 de octubre estará marcado por cielo nublado, lluvias aisladas y fuertes rachas de viento. La temperatura máxima alcanzará los 24 grados, mientras que por la mañana se espera ambiente fresco y frío en zonas altas de la capital.

Durante la tarde, el ambiente será templado a cálido, con probabilidad de lluvias acompañadas de descargas eléctricas. Además, se prevén rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, por lo que podrían presentarse tolvaneras.

Ante el pronóstico de #vientos fuertes para esta tarde en la Ciudad de México, toma en cuenta las siguientes recomendaciones para prevenir riesgos:



▶️ No subas a lugares altos y expuestos al viento

▶️ Guarda/retira objetos del exterior que puedan caer

▶️ Cierra puertas y… pic.twitter.com/riQVNiZUGi — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 21, 2026

¿A qué hora lloverá en CDMX este jueves 22 de octubre?

El pronóstico indica que las lluvias en CDMX podrían presentarse durante la tarde de este jueves, aunque no se especifica una hora exacta para su inicio.

Se esperan lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros en 24 horas, acompañadas de actividad eléctrica.

El cielo permanecerá de medio nublado a nublado durante el día, con un incremento de nubosidad conforme avance la tarde.

Temperaturas en CDMX: ¿cuánto frío hará hoy?

Para este jueves, las temperaturas previstas en la capital del país serán las siguientes:

Temperatura máxima: de 22 a 24 °C.

Temperatura mínima: de 12 a 14 °C.

Mañana: ambiente fresco y frío en zonas altas.

Tarde: ambiente templado a cálido.

Viento: rachas de 30 a 50 km/h.

En las zonas altas de la región también se esperan bancos de niebla durante las primeras horas del día.

Fuertes vientos y posibles tolvaneras en CDMX

Además de las lluvias, el pronóstico contempla vientos del norte y noreste de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar los 50 km/h.

Estas condiciones podrían generar tolvaneras, mientras que las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas.

¿Cómo estará el clima en el Estado de México?

En el Estado de México se esperan condiciones similares, aunque con lluvias de mayor intensidad.

Durante la tarde se pronostican chubascos de 5 a 25 milímetros en 24 horas, acompañados de descargas eléctricas.

Para Toluca, las temperaturas previstas son:

Mínima: de 8 a 10 °C.

Máxima: de 19 a 21 °C.

El ambiente será frío durante la mañana, principalmente en zonas altas, mientras que por la tarde se espera un incremento de nubosidad y temperaturas templadas.

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