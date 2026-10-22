“No tengan miedo”: el mensaje del Papa León XIV a los jóvenes rumbo a Seúl 2027

León XIV llama a jóvenes a la JMJ 2027. FOto: AFP-Vatican News

El Papa León XIV invitó a jóvenes de todo el mundo a inscribirse en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) 2027, que se celebrará en Seúl, Corea del Sur, del 3 al 8 de agosto, mediante un videomensaje difundido este 22 de octubre, con motivo de la apertura oficial del registro.

“Los invito vivamente a ir a Seúl”, expresó el pontífice al dirigirse a los jóvenes de los cinco continentes que se preparan para participar en el encuentro.

Durante su mensaje, León XIV explicó que la invitación no se limita a visitar una ciudad, sino que busca reunir a jóvenes de diferentes países en una experiencia relacionada con la fe, la amistad y la esperanza.

As registration opens for World Youth Day 2027, Pope Leo XIV sent a message to young people around the world, urging them to sign up, saying it will offer them an experience of “an even greater sense of unity, for we are all members of the one Body of Christ.”… pic.twitter.com/Bbji8gWeHX — Vatican News (@VaticanNews) October 22, 2026

“No se trata solo de una invitación para conocer una ciudad nueva, es una llamada a emprender una peregrinación de fe, amistad y esperanza”, señaló.

El Papa también destacó que los participantes tendrán la oportunidad de conocer a personas de distintas culturas y compartir sus experiencias durante las actividades de la JMJ Seúl 2027.

¿Cuándo será la Jornada Mundial de la Juventud 2027 en Seúl?

La próxima Jornada Mundial de la Juventud se realizará del 3 al 8 de agosto de 2027 en Seúl, Corea del Sur, y reunirá a jóvenes provenientes de diferentes regiones del mundo.

La apertura oficial de las inscripciones fue acompañada por un videomensaje del Papa León XIV, quien convocó a los interesados a participar en el encuentro.

De acuerdo con el pontífice, la peregrinación permitirá a los asistentes conocer lugares relacionados con el cristianismo en otra región del mundo y dedicar tiempo a su vida espiritual.

Asimismo, señaló que el encuentro representa una oportunidad para fortalecer los vínculos entre jóvenes que comparten la fe católica, aunque provengan de países con distintas lenguas y costumbres.

“En Seúl conocerán a jóvenes de todo el mundo, que son expresión de una hermosa y rica variedad de lenguas y culturas”, expresó.

El Papa añadió que las diferencias culturales forman parte de la experiencia que vivirán los asistentes durante la jornada.

En ese sentido, sostuvo que los participantes podrán experimentar un sentido de unidad a partir de sus creencias religiosas, pese a sus distintos orígenes.

¿Qué dijo el Papa León XIV a los jóvenes que asistirán a la JMJ 2027?

En su mensaje, León XIV señaló que la Jornada Mundial de la Juventud representa una oportunidad para profundizar en la fe y establecer relaciones con otros integrantes de la comunidad católica.

El pontífice expresó su deseo de que quienes participen en el encuentro puedan compartir experiencias y construir amistades que permanezcan después de finalizar las actividades.

También explicó que la peregrinación ofrecerá un espacio para reflexionar sobre la vida personal y la relación de los jóvenes con la Iglesia.

De acuerdo con el Papa, los asistentes podrán encontrar momentos para acercarse a Dios tanto individualmente como mediante las actividades comunitarias.

Además, destacó la importancia de que los jóvenes acudan al encuentro con sus experiencias personales, incluidas sus preocupaciones y dificultades.

El mensaje estuvo dirigido a quienes se preparan para viajar a Corea del Sur en agosto de 2027, así como a quienes consideran registrarse para participar en la jornada.

León XIV recuerda el mensaje de san Juan Pablo II a los jóvenes

Durante el videomensaje, el Papa León XIV también recordó a san Juan Pablo II, cuya figura está vinculada con la historia de las Jornadas Mundiales de la Juventud.

El pontífice destacó que la apertura de las inscripciones para la JMJ Seúl 2027 coincide con la memoria litúrgica de Juan Pablo II, que se conmemora el 22 de octubre.

Con motivo de esta fecha, retomó una de las expresiones que el pontífice polaco dirigió a los fieles durante su pontificado:

“¡No tengan miedo! ¡Abran de par en par las puertas a Cristo!”.

León XIV utilizó estas palabras para invitar a los jóvenes a participar en el encuentro y acudir con sus sueños, deseos, esperanzas y también con las dificultades que enfrentan.

El Papa señaló que la jornada será un espacio de encuentro y comunión para quienes decidan participar en las actividades programadas en Seúl.

“Espero verlos en Seúl”: el llamado del Papa León XIV

En la parte final del videomensaje, León XIV reiteró su invitación a los jóvenes para que se inscriban en la Jornada Mundial de la Juventud 2027.

El pontífice señaló que el encuentro ofrecerá un espacio para renovar la esperanza y compartir la fe con participantes de diferentes países.

“El Señor los espera allí, en ese lugar de encuentro y comunión. Los llama a cada uno por su nombre. Desea reavivar su esperanza y darles la plenitud de la vida y la alegría”, expresó.

Finalmente, el Papa León XIV cerró su mensaje con una invitación a los jóvenes que se preparan para asistir al encuentro internacional:

“Espero verlos en Seúl”.

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