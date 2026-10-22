Cabildo denuncia tortura y desapariciones por parte de policías estatales en San Felipe, Guanajuato

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Integrantes del Ayuntamiento de San Felipe, encabezados por la alcaldesa Saraí Lepe, denunciaron presuntos casos de abuso de autoridad, tortura y desaparición forzada que atribuyen a elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado.

Durante la sesión de Cabildo de este miércoles, los funcionarios municipales solicitaron la intervención de las autoridades estatales para esclarecer los señalamientos e investigar los hechos. La denuncia tomó fuerza tras la presentación de una carta enviada por el síndico Juan Rodríguez a su homólogo Arturo Luna, en la que asegura que uno de sus hijos permanece en estado grave presuntamente a consecuencia de una agresión cometida por policías estatales.

De acuerdo con el documento, el joven habría sido interceptado y golpeado por los agentes, además de recibir un disparo que le rozó la cabeza. Su padre sostiene que posteriormente fue trasladado por los propios elementos y sufrió daños severos en pulmones y riñones, por lo que su estado de salud es reportado como crítico.

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“Lo que está pasando en la realidad no es la burbuja que nos hacen creer; yo creo que tenemos que levantar la voz y tenemos que decir, porque no es el primero; están las acusaciones de que presuntamente se llevaron también a Salomón, están los documentos por desaparición forzada y demás” Arturo Luna / síndico

Durante la sesión también fue mencionado el caso de Iván, un joven de 19 años que habría muerto presuntamente a manos de elementos policiacos el pasado 5 de octubre. El regidor Juan Carlos Banda afirmó que las denuncias contra integrantes de la corporación estatal no serían hechos aislados, pues dijo que hay antecedentes de inconformidad entre la población.

“No somos ajenos, sabemos de los abusos que se han cometido de estos elementos; no generalizo, pero vienen muchos nada más por dinero. Tú (alcaldesa) tienes conocimiento, te lo he manifestado y te lo han manifestado, entonces creo que los casos no son aislados” Juan Carlos Banda / regidor

Por su parte, la alcaldesa Saraí Lepe confirmó que tanto ella como otros integrantes del Ayuntamiento han recibido reportes ciudadanos relacionados con el comportamiento de algunos elementos, y señaló que las inquietudes ya fueron comunicadas a mandos de la corporación.

“Se han presentado quejas de la ciudadanía, no nada más a ustedes, también a mí; yo misma lo he hecho saber en ese momento a quien fue comisario de la zona y a sus superiores; hubo incluso cambios dentro de la corporación de la región” Saraí Lepe / alcaldesa

Ante ello, el Ayuntamiento acordó solicitar la intervención de las autoridades estatales para esclarecer los señalamientos, además de pedir una audiencia con la gobernadora de Guanajuato y con el secretario de Seguridad y Paz, a fin de exponer las denuncias y exigir una respuesta institucional.

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