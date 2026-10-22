El 4% del incremento al salario del IMSS es, por lo menos, mayor a la inflación

El aumento salarial del 8% para trabajadores del IMSS y los cambios en la modalidad 40 generan dudas sobre su impacto en las pensiones. La analista Alejandra Cullen explicó los alcances de estas medidas durante su participaciòn con José Cárdenas.

La analista detalló que solo el 4% del incremento se integra directamente al salario, mientras que el porcentaje restante se entrega como complemento, sin impacto en prestaciones como la jubilación o liquidación.

“Realmente ese 8% se reduce a un cuatro, poquito más”, explicó Cullen.

También reconoció las demandas del personal médico ante los incrementos salariales.

“Hay una protesta que es genuina en la parte de los números”, afirmó.

Sobre el conflicto sindical, señaló que los trabajadores también exigen la salida de su dirigente y una nueva elección, aunque su periodo está vigente hasta 2030.

¿Qué cambia en la modalidad 40 del IMSS?

Cullen explicó que los cambios en la modalidad 40 limitarían las aportaciones adicionales utilizadas para aumentar las pensiones.

“Estás tratando de reducir esa carga de mediano plazo sobre las pensiones”, señaló.

La analista también recordó que el IMSS enfrenta compromisos financieros por pensiones y necesidades de personal. En ese contexto, se mencionó la asignación de plazas a 10 mil 939 trabajadores.

Finalmente, Cullen advirtió que los posibles ahorros en pensiones no garantizan recursos suficientes para resolver las necesidades de médicos, trabajadores y servicios a derechohabientes.

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