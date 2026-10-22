La mañanera de Claudia Sheinbaum, 22 de octubre de 2026

Sobre la reciente modificación de la Modalidad 40 en la pensión del IMSS, la mandataria destaca que su gobierno encontró “fraudes” para acceder a pensiones más altas de lo que correspondía al trabajador, por lo que decidieron regular dicho esquema.

Coincidieron en regular la Modalidad 40 “para que haya suficientes recursos para las pensiones reales y que no se generen fraudes asociados a esta modalidad”.

Asevera que estos fraudes generaban un impacto “importante” en la hacienda pública. “Estamos hablando de cientos de miles de millones”.