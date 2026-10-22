La mañanera de Claudia Sheinbaum, 22 de octubre de 2026
Entérate de los principales temas abordados por la presidenta y su gabinete este jueves.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofrece su tradicional conferencia mañanera este jueves 22 de octubre de 2026 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 22 de octubre de 2026
Sobre la reciente modificación de la Modalidad 40 en la pensión del IMSS, la mandataria destaca que su gobierno encontró “fraudes” para acceder a pensiones más altas de lo que correspondía al trabajador, por lo que decidieron regular dicho esquema.
Coincidieron en regular la Modalidad 40 “para que haya suficientes recursos para las pensiones reales y que no se generen fraudes asociados a esta modalidad”.
Asevera que estos fraudes generaban un impacto “importante” en la hacienda pública. “Estamos hablando de cientos de miles de millones”.
Claudia Sheinbaum cuenta que AMLO le propuso la secretaría de Medio Ambiente cuando fue Jefe de Gobierno de la CDMX, preguntándole: “¿Tú sabes cómo bajar la contaminación?”
La presidenta asegura que hubo un oportunismo político sobre las protestas de los trabajadores del IMSS para un aumento salarial.
Menciona que corresponde a los propios trabajadores del IMSS destituir al secretario general del sindicato, Rafael Olivos, ante la exigencia del personal para que intervenga el gobierno.
AMLO y Viviendas para el Bienestar
Claudia Sheinbaum resaltó que los dos agentes de la CIA murieron en Chihuahua en un operativo “sin sentido” para “ver un laboratorio”, pues no tenían porque ser trasladados por una carretera “muy sinuosa” de noche, lo que derivó en el accidente.
Rechaza que el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) realice una gira a nivel nacional. Asegura que, incluso si decide hacerlo, no debería existir algún problema, pues Felipe Calderón ha salido públicamente a respaldar a perfiles políticos.
Mediante un enlace, se entregan 128 casas en Iguala, Guerrero, como parte del programa Viviendas para el Bienestar. Llevan un 26% de avance en la meta sexenal para dicha entidad, con 52 mil 800 hogares.
El 22% de las 89 mil casas de Vivienda para el Bienestar se han entregado a personas de entre 30 y 39 años, mientras que el 33% fueron a personas de 18 a 29 años.
Claudia Sheinbaum explica que han reducido los requisitos para adquirir viviendas en el Infonavit, lo que permite un mayor acceso a un crédito.
La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) contactó a Ángela Karime, estudiante mexicana que ganó medalla de oro en Indonesia por crear un extintor que apaga el fuego con ondas sonoras.
“Ella es un ejemplo de cientos y cientos”, dice la presidenta, citando a universidades públicas con alumnos destacados.
Adelanta que invitará a la mañanera a jóvenes que ganaron medallas científicas y matemáticas
Inversiones y nuevos parques industriales
La mandataria dice que Hyundai tiene un acuerdo para trasladar vehículos del Pacífico al Golfo con el Tren Transístmico.
Indica que siguen promoviendo los parques industriales que estarán conectados con el Tren Transístmico en Oaxaca. Han facilitado trámites para el proceso.
La presidenta explica que Nestlé se comprometió en producir café en dos años en México.
Claudia Sheinbaum precisa que el pasado miércoles se reunió con alcaldes y gobernadores para facilitar los permisos para el programa de Viviendas para el Bienestar, simplificar otros trámites, y mejorar la inversión.
Destaca que el Plan México es una política de desarrollo industrial para el mercado interno, enfocada en sustituir importaciones, crear nuevas empresas y fortalecer las exportaciones.
Reitera que buscan encontrar un punto de negociación sobre aranceles con Estados Unidos. “Nos vamos acercando”.
La presidenta menciona que las actuales condiciones del país ayuda a aumentar las inversiones. También compara las acciones de su gobierno “con lo que está pasando en todo el mundo”.
Claudia Sheinbaum destaca el crecimiento del 3.7% en la actividad económica de México para septiembre del 2026, conforme a datos del Inegi.
En los 20 nuevos parques industriales se espera el asentamiento de 175 empresas que darán 32 mil 127 empleos.
Las nuevas instalaciones estarán en:
-Frontera Norte en Coahuila, Nuevo León (ocho municipios)
-AIFA, en CDMX y Edomex (cinco municipios)
-Bajío, entre Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro (tres municipios)
-Frontera Golfo California, en Baja California (un municipio)
David O’donnell, presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP), indica que las inversiones reflejan la confianza de empresarios en el país.
Para este 2026, invertirán mil millones de dólares en parques industriales destinados a sectores estratégicos, entre ellos autopartes, electrónica, dispositivos médicos e industria aeroespacial, entre otros.
El Plan México contempla la instalación de 100 parques industriales durante el sexenio, explica Ximena Escobedo, subsecretaria de Industria y Comercio. Por ello, anuncia la entrega 20 parques nuevos, con los que sumarán 40 espacios de este tipo, un avance del 40%.
Los parques industriales reflejan una inversión de más de 170 millones de dólares.
Inicia la conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum de este 22 de octubre.
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