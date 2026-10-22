Marchas y bloqueos hoy en CDMX: trabajadores del IMSS y otros grupos se movilizan

La Ciudad de México (CDMX) tendrá este jueves 22 de octubre de 2026 una marcha, concentraciones y posibles bloqueos de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), además de otras movilizaciones que podrían afectar la circulación en distintas alcaldías.

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones Sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), las actividades se desarrollarán principalmente en Cuauhtémoc, Azcapotzalco, Iztacalco, Iztapalapa y Tláhuac.

Entre las movilizaciones destacan las protestas de trabajadores activos y jubilados del IMSS, quienes demandan mejores condiciones laborales, así como una marcha del Movimiento Plural de Maquineros hacia las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Marchas en CDMX hoy 22 de octubre

Movimiento Plural de Maquineros

Alcaldía: Cuauhtémoc

Hora: 10:00 horas

Salida: Torre del Caballito, Paseo de la Reforma número 10, colonia Tabacalera

Destino: Servicio de Administración Tributaria, avenida Hidalgo número 77, colonia Guerrero

Demanda: Exigen detener el retiro y aseguramiento de sus equipos, actualizar la legislación vigente desde 1947 y establecer reglas que diferencien las máquinas de destreza y entretenimiento de las actividades de apuestas

Aforo estimado: 150 personas

La movilización podría ocasionar afectaciones a la circulación en Paseo de la Reforma y calles cercanas a las oficinas del SAT.

Protestas del IMSS hoy: ¿dónde habrá bloqueos?

Trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social

Alcaldías: Cuauhtémoc, Azcapotzalco e Iztacalco

Hora: Durante el día, con bloqueos intermitentes anunciados a partir de las 15:00 horas

Lugar 1: Centro Médico Nacional Siglo XXI, avenida Cuauhtémoc número 330, colonia Doctores

Lugar 2: Centro Médico Nacional La Raza, Paseo de las Jacarandas y calzada Vallejo, colonia La Raza

Lugar 3: Hospital General de Zona número 2-A, Viaducto Río de la Piedad número 144, colonia Granjas México

Demanda: Exigen la renuncia del secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, a quien acusan de presuntas violaciones a la legislación laboral y los estatutos sindicales. También solicitan mejores condiciones laborales, abasto de medicamentos e insumos médicos, incremento salarial y garantías para su jubilación

Aforo estimado: mil personas

La agenda de la SSC contempla manifestaciones al exterior de los centros de trabajo. Además, trabajadores del Centro Médico Nacional Siglo XXI anunciaron bloqueos intermitentes sobre avenida Cuauhtémoc, mientras que personal del Hospital La Raza prevé realizar cierres en calzada Vallejo a partir de las 15:00 horas.

Concentraciones y protestas en CDMX este jueves

Habitantes de la alcaldía Tláhuac

Hora: 08:00 horas

Lugar: Arco de Zapotitlán, avenida Tláhuac y Juárez, colonia Santa Ana Poniente

Demanda: Solicitan investigar presuntas irregularidades en verificaciones y clausuras realizadas por personal de la alcaldía, así como posibles tratos preferenciales

Aforo: 30 personas

La SSC prevé posibles afectaciones a la circulación como medida de protesta.

Núcleo de Solicitantes de Vivienda de la Ciudad de México

Alcaldía: Iztacalco

Hora: 09:00 horas

Lugar: Secretaría de Vivienda, Canela número 660, colonia Granjas México

Demanda: Solicitan acceso a programas de vivienda de interés social, regularización de predios y revisión presupuestal

Aforo: 60 personas

Extr​abajadores de la extinta Ruta 100

Alcaldía: Cuauhtémoc

Hora: 10:00 horas

Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución número 1, Centro Histórico

Demanda: Exigen el pago correspondiente al 28% de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100

Aforo: 120 personas

Libres y Combativas MX

Alcaldía: Cuauhtémoc

Hora: 10:00 horas

Lugar: Juzgados Penales de la Ciudad de México, Doctor Lavista número 114, colonia Doctores

Demanda: Exigen justicia para una víctima de violencia feminicida y que el presunto responsable sea juzgado conforme a la ley

Aforo: 20 personas

Colectivo Defendamos el Museo Dolores Olmedo

Alcaldía: Cuauhtémoc

Hora: 10:30 horas

Lugar: Palacio Nacional, Plaza de la Constitución, Centro Histórico

Demanda: Entregarán firmas para solicitar que se restituya la entrada gratuita los martes al Museo Dolores Olmedo

Aforo: 60 personas

Colectiva Las Tonantzin

Alcaldías: Cuauhtémoc e Iztapalapa

Hora: 11:00 y 12:00 horas

Lugar 1: Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, James Sullivan número 119, colonia San Rafael

Lugar 2: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, avenida Reforma número 100, colonia Lomas de San Lorenzo

Demanda: Exigen transparencia, imparcialidad y respeto al debido proceso en casos de víctimas y familiares

Aforo: 40 personas

Activistas en Defensa de los Derechos de los Animales

Alcaldía: Cuauhtémoc

Hora: 12:00 horas

Lugar: Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana, Doctor Lavista y Digna Ochoa, colonia Doctores

Demanda: Protestarán contra prácticas que impliquen el sacrificio de animales

Aforo: 30 personas

Plataforma 4:20

Alcaldías: Cuauhtémoc, Benito Juárez y Gustavo A. Madero

Hora: 12:00 horas

Lugares: Monumento a la Madre; cruce de División del Norte y avenida Cuauhtémoc; avenida Gran Canal y Circuito Interior

Actividad: Recolección de firmas, talleres de reducción de riesgos y difusión de derechos cannábicos

Aforo: 45 personas

Coordinación Estudiantil contra la Represión

Alcaldía: Cuauhtémoc

Hora: 16:00 horas

Lugar: Exterior del Tribunal Universitario, avenida Ricardo Flores Magón y Eje Central Lázaro Cárdenas, Tlatelolco

Demanda: Rechazan presuntos actos de represión, detenciones masivas y uso excesivo de la fuerza durante manifestaciones

Aforo: 50 personas

Comité Hasta Encontrarlos

Alcaldía: Cuauhtémoc

Hora: 17:30 horas

Lugar: Secretaría de Gobernación, Abraham González número 48, colonia Juárez

Demanda: Exigen información sobre el seguimiento de la desaparición forzada de dos luchadores sociales ocurrida en Oaxaca en 2007

Aforo: 50 personas

Citas agendadas y otras movilizaciones en CDMX

La SSC también contempla cuatro reuniones y actividades de organizaciones sociales durante este jueves.

Familiares de menor desaparecido

Hora: 10:00 horas

Lugar: Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas, Niños Héroes número 102, colonia Doctores

Demanda: Solicitan localizar a un menor reportado como desaparecido el 16 de octubre en Guadalupe Tepeyac

Aforo: 15 personas

Calzada de las Muñecas, Esquina Libre

Hora: 13:00 horas

Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución número 1

Demanda: Solicitan su incorporación a programas sociales de la CDMX y alcaldías

Aforo: 40 personas

Frente Nacional de Organizaciones para Personas Ciegas y de Baja Visión

Hora: 16:00 horas

Lugar: Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, Diagonal 20 de Noviembre número 294, colonia Obrera

Demanda: Exigen la restitución de nueve espacios de venta retirados a Estudiantes Invidentes de México

Aforo: 25 personas

Unión Nacional Independiente en Resistencia

Hora: Durante el día

Lugar: Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, Río Pánuco número 10, colonia Renacimiento

Demanda: Exigen la presentación con vida de personas desaparecidas y justicia para compañeros asesinados

Aforo: 30 personas

Rodadas ciclistas y motociclistas hoy en CDMX

También se tienen programadas cuatro rodadas ciclistas y una motociclista, que podrían ocasionar afectaciones durante sus recorridos.

Grupo Hora Punto de reunión Incorregibles Ciudad de México Durante el día Mesones y Jesús María, Centro Histórico 4° Aniversario de Yokai 19:00 Museo Nacional de Arte Rueda Libre 19:45 Ermita Iztapalapa y Cuauhtémoc Galactibikers 19:45 y 20:15 Deportivo Miguel Alemán y Jardín Euzkaro Xólotl 21:00 Avenida Cuauhtémoc 607, Narvarte Poniente

Las rodadas tendrán destinos como Lindavista, Naucalpan y el Bosque de Chapultepec. En el caso de Incorregibles Ciudad de México, el destino todavía está por definir.

Conciertos y eventos que podrían generar tráfico en CDMX

Además de las movilizaciones sociales, la agenda de la SSC contempla actividades artísticas, culturales, deportivas y religiosas.

Entre los eventos programados destacan:

Bad Gyal: 20:00 horas, Palacio de los Deportes

La Malinche: 20:00 horas, Frontón México

El Rey León: 20:00 horas, Teatro Telcel

Edith Márquez: 20:30 horas, Auditorio Nacional

Rockland: 20:30 horas, Arena Ciudad de México

The Vaccines: 20:30 horas, Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes

Jessie Ware: 21:00 horas, Teatro Metropólitan

Lucha Libre Profesional: 19:00 horas, Arena Coliseo

Asimismo, continúan la Feria Nacional del Mole, en San Pedro Atocpan; el Festival de Flores de Cempasúchil, en Paseo de la Reforma, y la exhibición de Alebrijes Monumentales, entre el Ángel de la Independencia y la Estela de Luz.

La SSC también contempla actividades en Six Flags México, el Centro Banamex y el World Trade Center, además de la fiesta patronal de Santa Úrsula Xitla, en Tlalpan.

Los horarios y puntos de concentración corresponden a las actividades programadas. Las afectaciones viales pueden variar según el desarrollo de las manifestaciones.

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