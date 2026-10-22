Marchas y bloqueos hoy en CDMX: trabajadores del IMSS y otros grupos se movilizan
De acuerdo con la SSC, las actividades se desarrollarán principalmente en Cuauhtémoc, Azcapotzalco, Iztacalco, Iztapalapa y Tláhuac.
La Ciudad de México (CDMX) tendrá este jueves 22 de octubre de 2026 una marcha, concentraciones y posibles bloqueos de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), además de otras movilizaciones que podrían afectar la circulación en distintas alcaldías.
De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones Sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), las actividades se desarrollarán principalmente en Cuauhtémoc, Azcapotzalco, Iztacalco, Iztapalapa y Tláhuac.
Entre las movilizaciones destacan las protestas de trabajadores activos y jubilados del IMSS, quienes demandan mejores condiciones laborales, así como una marcha del Movimiento Plural de Maquineros hacia las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Marchas en CDMX hoy 22 de octubre
Movimiento Plural de Maquineros
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: 10:00 horas
- Salida: Torre del Caballito, Paseo de la Reforma número 10, colonia Tabacalera
- Destino: Servicio de Administración Tributaria, avenida Hidalgo número 77, colonia Guerrero
- Demanda: Exigen detener el retiro y aseguramiento de sus equipos, actualizar la legislación vigente desde 1947 y establecer reglas que diferencien las máquinas de destreza y entretenimiento de las actividades de apuestas
- Aforo estimado: 150 personas
La movilización podría ocasionar afectaciones a la circulación en Paseo de la Reforma y calles cercanas a las oficinas del SAT.
Protestas del IMSS hoy: ¿dónde habrá bloqueos?
Trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social
- Alcaldías: Cuauhtémoc, Azcapotzalco e Iztacalco
- Hora: Durante el día, con bloqueos intermitentes anunciados a partir de las 15:00 horas
- Lugar 1: Centro Médico Nacional Siglo XXI, avenida Cuauhtémoc número 330, colonia Doctores
- Lugar 2: Centro Médico Nacional La Raza, Paseo de las Jacarandas y calzada Vallejo, colonia La Raza
- Lugar 3: Hospital General de Zona número 2-A, Viaducto Río de la Piedad número 144, colonia Granjas México
- Demanda: Exigen la renuncia del secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, a quien acusan de presuntas violaciones a la legislación laboral y los estatutos sindicales. También solicitan mejores condiciones laborales, abasto de medicamentos e insumos médicos, incremento salarial y garantías para su jubilación
- Aforo estimado: mil personas
La agenda de la SSC contempla manifestaciones al exterior de los centros de trabajo. Además, trabajadores del Centro Médico Nacional Siglo XXI anunciaron bloqueos intermitentes sobre avenida Cuauhtémoc, mientras que personal del Hospital La Raza prevé realizar cierres en calzada Vallejo a partir de las 15:00 horas.
Concentraciones y protestas en CDMX este jueves
Habitantes de la alcaldía Tláhuac
- Hora: 08:00 horas
- Lugar: Arco de Zapotitlán, avenida Tláhuac y Juárez, colonia Santa Ana Poniente
- Demanda: Solicitan investigar presuntas irregularidades en verificaciones y clausuras realizadas por personal de la alcaldía, así como posibles tratos preferenciales
- Aforo: 30 personas
La SSC prevé posibles afectaciones a la circulación como medida de protesta.
Núcleo de Solicitantes de Vivienda de la Ciudad de México
- Alcaldía: Iztacalco
- Hora: 09:00 horas
- Lugar: Secretaría de Vivienda, Canela número 660, colonia Granjas México
- Demanda: Solicitan acceso a programas de vivienda de interés social, regularización de predios y revisión presupuestal
- Aforo: 60 personas
Extrabajadores de la extinta Ruta 100
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: 10:00 horas
- Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución número 1, Centro Histórico
- Demanda: Exigen el pago correspondiente al 28% de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100
- Aforo: 120 personas
Libres y Combativas MX
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: 10:00 horas
- Lugar: Juzgados Penales de la Ciudad de México, Doctor Lavista número 114, colonia Doctores
- Demanda: Exigen justicia para una víctima de violencia feminicida y que el presunto responsable sea juzgado conforme a la ley
- Aforo: 20 personas
Colectivo Defendamos el Museo Dolores Olmedo
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: 10:30 horas
- Lugar: Palacio Nacional, Plaza de la Constitución, Centro Histórico
- Demanda: Entregarán firmas para solicitar que se restituya la entrada gratuita los martes al Museo Dolores Olmedo
- Aforo: 60 personas
Colectiva Las Tonantzin
- Alcaldías: Cuauhtémoc e Iztapalapa
- Hora: 11:00 y 12:00 horas
- Lugar 1: Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, James Sullivan número 119, colonia San Rafael
- Lugar 2: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, avenida Reforma número 100, colonia Lomas de San Lorenzo
- Demanda: Exigen transparencia, imparcialidad y respeto al debido proceso en casos de víctimas y familiares
- Aforo: 40 personas
Activistas en Defensa de los Derechos de los Animales
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: 12:00 horas
- Lugar: Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana, Doctor Lavista y Digna Ochoa, colonia Doctores
- Demanda: Protestarán contra prácticas que impliquen el sacrificio de animales
- Aforo: 30 personas
Plataforma 4:20
- Alcaldías: Cuauhtémoc, Benito Juárez y Gustavo A. Madero
- Hora: 12:00 horas
- Lugares: Monumento a la Madre; cruce de División del Norte y avenida Cuauhtémoc; avenida Gran Canal y Circuito Interior
- Actividad: Recolección de firmas, talleres de reducción de riesgos y difusión de derechos cannábicos
- Aforo: 45 personas
Coordinación Estudiantil contra la Represión
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: 16:00 horas
- Lugar: Exterior del Tribunal Universitario, avenida Ricardo Flores Magón y Eje Central Lázaro Cárdenas, Tlatelolco
- Demanda: Rechazan presuntos actos de represión, detenciones masivas y uso excesivo de la fuerza durante manifestaciones
- Aforo: 50 personas
Comité Hasta Encontrarlos
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: 17:30 horas
- Lugar: Secretaría de Gobernación, Abraham González número 48, colonia Juárez
- Demanda: Exigen información sobre el seguimiento de la desaparición forzada de dos luchadores sociales ocurrida en Oaxaca en 2007
- Aforo: 50 personas
Citas agendadas y otras movilizaciones en CDMX
La SSC también contempla cuatro reuniones y actividades de organizaciones sociales durante este jueves.
Familiares de menor desaparecido
- Hora: 10:00 horas
- Lugar: Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas, Niños Héroes número 102, colonia Doctores
- Demanda: Solicitan localizar a un menor reportado como desaparecido el 16 de octubre en Guadalupe Tepeyac
- Aforo: 15 personas
Calzada de las Muñecas, Esquina Libre
- Hora: 13:00 horas
- Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución número 1
- Demanda: Solicitan su incorporación a programas sociales de la CDMX y alcaldías
- Aforo: 40 personas
Frente Nacional de Organizaciones para Personas Ciegas y de Baja Visión
- Hora: 16:00 horas
- Lugar: Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, Diagonal 20 de Noviembre número 294, colonia Obrera
- Demanda: Exigen la restitución de nueve espacios de venta retirados a Estudiantes Invidentes de México
- Aforo: 25 personas
Unión Nacional Independiente en Resistencia
- Hora: Durante el día
- Lugar: Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, Río Pánuco número 10, colonia Renacimiento
- Demanda: Exigen la presentación con vida de personas desaparecidas y justicia para compañeros asesinados
- Aforo: 30 personas
Rodadas ciclistas y motociclistas hoy en CDMX
También se tienen programadas cuatro rodadas ciclistas y una motociclista, que podrían ocasionar afectaciones durante sus recorridos.
|Grupo
|Hora
|Punto de reunión
|Incorregibles Ciudad de México
|Durante el día
|Mesones y Jesús María, Centro Histórico
|4° Aniversario de Yokai
|19:00
|Museo Nacional de Arte
|Rueda Libre
|19:45
|Ermita Iztapalapa y Cuauhtémoc
|Galactibikers
|19:45 y 20:15
|Deportivo Miguel Alemán y Jardín Euzkaro
|Xólotl
|21:00
|Avenida Cuauhtémoc 607, Narvarte Poniente
Las rodadas tendrán destinos como Lindavista, Naucalpan y el Bosque de Chapultepec. En el caso de Incorregibles Ciudad de México, el destino todavía está por definir.
Conciertos y eventos que podrían generar tráfico en CDMX
Además de las movilizaciones sociales, la agenda de la SSC contempla actividades artísticas, culturales, deportivas y religiosas.
Entre los eventos programados destacan:
- Bad Gyal: 20:00 horas, Palacio de los Deportes
- La Malinche: 20:00 horas, Frontón México
- El Rey León: 20:00 horas, Teatro Telcel
- Edith Márquez: 20:30 horas, Auditorio Nacional
- Rockland: 20:30 horas, Arena Ciudad de México
- The Vaccines: 20:30 horas, Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes
- Jessie Ware: 21:00 horas, Teatro Metropólitan
- Lucha Libre Profesional: 19:00 horas, Arena Coliseo
Asimismo, continúan la Feria Nacional del Mole, en San Pedro Atocpan; el Festival de Flores de Cempasúchil, en Paseo de la Reforma, y la exhibición de Alebrijes Monumentales, entre el Ángel de la Independencia y la Estela de Luz.
La SSC también contempla actividades en Six Flags México, el Centro Banamex y el World Trade Center, además de la fiesta patronal de Santa Úrsula Xitla, en Tlalpan.
Los horarios y puntos de concentración corresponden a las actividades programadas. Las afectaciones viales pueden variar según el desarrollo de las manifestaciones.
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