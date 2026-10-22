Frente frío 3 y la entrada de humedad mantendrán las lluvias en gran parte de México
Según el pronóstico, la tormenta tropical Vance se mantendrá frente a las costas de Guerrero, sin afectar al país.
Este jueves 22 de octubre de 2026, el ingreso de humedad del océano Pacífico, Golfo de México y mar Caribe originará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste, oriente, centro, occidente, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán.
Mientras que el frente frío 3 se extenderá sobre el noroeste, interactuando con otros fenómenos y ocasionando chubascos con lluvias fuertes y rachas de viento en la región, además de mantener condiciones para la posible formación de torbellinos en Sonora y Chihuahua. Se prevé que el frente se disipe al finalizar el día.
A la par, la masa de aire polar que impulsó al frente 2 mantendrá viento de componente norte y oleaje elevado en el istmo y golfo de Tehuantepec, además de ambiente frío a fresco durante la mañana y noche en la Mesa del Norte, Mesa Central, oriente y sureste del territorio nacional.
Toda vez que la tormenta tropical Vance seguirá al sur de las costas de Guerrero, sin generar efectos en el país.
¿Dónde lloverá este jueves?
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Sonora
- Chihuahua
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Querétaro
- Hidalgo
- Puebla
- Michoacán
- Guerrero
- Tabasco
- Quintana Roo
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Baja California
- Sinaloa
- Durango
- Nuevo León
- Jalisco
- Colima
- Guanajuato
- Estado de México
- Campeche
- Yucatán
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Baja California Sur
- Nayarit
- Coahuila
- Tlaxcala
- Morelos
- Ciudad de México
El pronóstico de temperaturas, viento y oleaje:
- Temperaturas máximas:
- 35 a 40 °C: Sonora (sur) y Sinaloa (norte).
- 30 a 35 °C: Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa), Chiapas (costa), Nuevo León, Tamaulipas, Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Temperaturas mínimas:
- 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
- Viento:
- Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec); y de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Veracruz (sur).
- 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California y Coahuila; y con posible formación de torbellinos: Sonora (norte) y Chihuahua (noroeste).
- 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Chiapas, Campeche y Yucatán.
- Oleaje:
- 2.0 a 3.0 metros de altura: Oaxaca (golfo de Tehuantepec).
- 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, y costas de Guerrero y Chiapas.
- El clima en el Valle de México
Respecto al Valle de México, para este jueves se prevé cielo nublado durante el día, así como ambiente fresco durante la mañana y frío con bancos de niebla en zonas altas, con ambiente templado por la tarde.
Asimismo, se esperan chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en el Estado de México y lluvias aisladas (0.1 a 5 mm en 24 horas) en CDMX, que podrían acompañarse de descargas eléctricas.
- Temperatura máxima: 22 a 24 °C.
- Temperatura mínima: 12 a 14 °C.
- Viento de componente norte de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 50 km/h y posibles tolvaneras.
- ¿Cómo estará el clima este viernes?
Por otra parte, para este viernes se prevé que diversos fenómenos hidrometeorológicos favorezcan la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste, centro, oriente y sureste del país, incluyendo la península de Yucatán y el Valle de México.
Mientras que la tormenta tropical Vance se desplazará lentamente al sur de las costas de Michoacán y Colima. Su circulación ocasionará lluvias fuertes en Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, además de rachas fuertes de viento y oleaje elevado.
De igual forma, un nuevo frente frío se aproximará al noroeste, interactuando con una circulación ciclónica y una vaguada, propiciando chubascos con lluvias puntuales fuertes y rachas de viento en esa región. Mientras que la masa de aire polar que impulsó al frente 2 modificará sus características térmicas, dejando de afectar al país.
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