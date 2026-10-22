Frente frío 3 y la entrada de humedad mantendrán las lluvias en gran parte de México

Foto: AFP | Ilustrativa

Este jueves 22 de octubre de 2026, el ingreso de humedad del océano Pacífico, Golfo de México y mar Caribe originará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste, oriente, centro, occidente, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

Mientras que el frente frío 3 se extenderá sobre el noroeste, interactuando con otros fenómenos y ocasionando chubascos con lluvias fuertes y rachas de viento en la región, además de mantener condiciones para la posible formación de torbellinos en Sonora y Chihuahua. Se prevé que el frente se disipe al finalizar el día.

🌀El centro de la #TormentaTropical #Vance se ubicó a 820 km al sur-suroeste de Acapulco, #Guerrero. Debido a su localización, por ahora no afecta el territorio mexicano. pic.twitter.com/zcmM67UaLu — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 22, 2026

A la par, la masa de aire polar que impulsó al frente 2 mantendrá viento de componente norte y oleaje elevado en el istmo y golfo de Tehuantepec, además de ambiente frío a fresco durante la mañana y noche en la Mesa del Norte, Mesa Central, oriente y sureste del territorio nacional.

Toda vez que la tormenta tropical Vance seguirá al sur de las costas de Guerrero, sin generar efectos en el país.

¿Dónde lloverá este jueves?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz Oaxaca Chiapas

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora Chihuahua Tamaulipas San Luis Potosí Querétaro Hidalgo Puebla Michoacán Guerrero Tabasco Quintana Roo

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sinaloa Durango Nuevo León Jalisco Colima Guanajuato Estado de México Campeche Yucatán

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur Nayarit Coahuila Tlaxcala Morelos Ciudad de México



El pronóstico de temperaturas, viento y oleaje:

Temperaturas máximas: 35 a 40 °C: Sonora (sur) y Sinaloa (norte). 30 a 35 °C: Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa), Chiapas (costa), Nuevo León, Tamaulipas, Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas: 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Viento: Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec); y de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Veracruz (sur). 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California y Coahuila; y con posible formación de torbellinos : Sonora (norte) y Chihuahua (noroeste). 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Oleaje: 2.0 a 3.0 metros de altura : Oaxaca (golfo de Tehuantepec). 1.0 a 2.0 metros de altura : costa occidental de la península de Baja California, y costas de Guerrero y Chiapas.



El clima en el Valle de México

Respecto al Valle de México, para este jueves se prevé cielo nublado durante el día, así como ambiente fresco durante la mañana y frío con bancos de niebla en zonas altas, con ambiente templado por la tarde.

Asimismo, se esperan chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en el Estado de México y lluvias aisladas (0.1 a 5 mm en 24 horas) en CDMX, que podrían acompañarse de descargas eléctricas.

Temperatura máxima: 22 a 24 °C.

Temperatura mínima: 12 a 14 °C.

Viento de componente norte de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 50 km/h y posibles tolvaneras.

¿Cómo estará el clima este viernes?

Por otra parte, para este viernes se prevé que diversos fenómenos hidrometeorológicos favorezcan la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste, centro, oriente y sureste del país, incluyendo la península de Yucatán y el Valle de México.

Mientras que la tormenta tropical Vance se desplazará lentamente al sur de las costas de Michoacán y Colima. Su circulación ocasionará lluvias fuertes en Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, además de rachas fuertes de viento y oleaje elevado.

De igual forma, un nuevo frente frío se aproximará al noroeste, interactuando con una circulación ciclónica y una vaguada, propiciando chubascos con lluvias puntuales fuertes y rachas de viento en esa región. Mientras que la masa de aire polar que impulsó al frente 2 modificará sus características térmicas, dejando de afectar al país.

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