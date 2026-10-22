Frente frío 3 y la entrada de humedad mantendrán las lluvias en gran parte de México

| 04:35 | F. López | Uno TV

Según el pronóstico, la tormenta tropical Vance se mantendrá frente a las costas de Guerrero, sin afectar al país.
Lluvias en España dejan al menos dos muertos. Foto: AFP
Foto: AFP | Ilustrativa

Este jueves 22 de octubre de 2026, el ingreso de humedad del océano Pacífico, Golfo de México y mar Caribe originará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste, oriente, centro, occidente, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

Mientras que el frente frío 3 se extenderá sobre el noroeste, interactuando con otros fenómenos y ocasionando chubascos con lluvias fuertes y rachas de viento en la región, además de mantener condiciones para la posible formación de torbellinos en Sonora y Chihuahua. Se prevé que el frente se disipe al finalizar el día.

A la par, la masa de aire polar que impulsó al frente 2 mantendrá viento de componente norte y oleaje elevado en el istmo y golfo de Tehuantepec, además de ambiente frío a fresco durante la mañana y noche en la Mesa del Norte, Mesa Central, oriente y sureste del territorio nacional.

Toda vez que la tormenta tropical Vance seguirá al sur de las costas de Guerrero, sin generar efectos en el país.

¿Dónde lloverá este jueves?

  • Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
    • Veracruz
    • Oaxaca
    • Chiapas
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
    • Sonora
    • Chihuahua
    • Tamaulipas
    • San Luis Potosí
    • Querétaro
    • Hidalgo
    • Puebla
    • Michoacán
    • Guerrero
    • Tabasco
    • Quintana Roo
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
    • Baja California
    • Sinaloa
    • Durango
    • Nuevo León
    • Jalisco
    • Colima
    • Guanajuato
    • Estado de México
    • Campeche
    • Yucatán
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
    • Baja California Sur
    • Nayarit
    • Coahuila
    • Tlaxcala
    • Morelos
    • Ciudad de México

El pronóstico de temperaturas, viento y oleaje:

  • Temperaturas máximas:
    • 35 a 40 °C: Sonora (sur) y Sinaloa (norte).
    • 30 a 35 °C: Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa), Chiapas (costa), Nuevo León, Tamaulipas, Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
  • Temperaturas mínimas:
    • 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
  • Viento:
    • Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec); y de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Veracruz (sur).
    • 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California y Coahuila; y con posible formación de torbellinos: Sonora (norte) y Chihuahua (noroeste).
    • 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Chiapas, Campeche y Yucatán.
  • Oleaje:
    • 2.0 a 3.0 metros de altura: Oaxaca (golfo de Tehuantepec).
    • 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, y costas de Guerrero y Chiapas.
  • El clima en el Valle de México

Respecto al Valle de México, para este jueves se prevé cielo nublado durante el día, así como ambiente fresco durante la mañana y frío con bancos de niebla en zonas altas, con ambiente templado por la tarde.

Asimismo, se esperan chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en el Estado de México y lluvias aisladas (0.1 a 5 mm en 24 horas) en CDMX, que podrían acompañarse de descargas eléctricas.

  • Temperatura máxima: 22 a 24 °C.
  • Temperatura mínima: 12 a 14 °C.
  • Viento de componente norte de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 50 km/h y posibles tolvaneras.
  • ¿Cómo estará el clima este viernes?

Por otra parte, para este viernes se prevé que diversos fenómenos hidrometeorológicos favorezcan la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste, centro, oriente y sureste del país, incluyendo la península de Yucatán y el Valle de México.

Mientras que la tormenta tropical Vance se desplazará lentamente al sur de las costas de Michoacán y Colima. Su circulación ocasionará lluvias fuertes en Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, además de rachas fuertes de viento y oleaje elevado.

De igual forma, un nuevo frente frío se aproximará al noroeste, interactuando con una circulación ciclónica y una vaguada, propiciando chubascos con lluvias puntuales fuertes y rachas de viento en esa región. Mientras que la masa de aire polar que impulsó al frente 2 modificará sus características térmicas, dejando de afectar al país.

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