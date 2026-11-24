Las de hoy | 24 de noviembre de 2026
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Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.
Uno TV presenta las noticias principales este 24 de noviembre de 2026
- El Universal: Guasave recupera su vida: indagan nexos con el Chapo Isidro
El temor aún se percibe en esta ciudad, que poco a poco retoma su ritmo a cuatro días de la captura de El Chapo Isidro. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo que por muchos años autoridades locales permitieron la operación de Los Beltrán Leyva, cártel liderado por el capo de 2009 a la fecha, ya sea por corrupción u omisión.
- Reforma: Opacan la compra de flota de trenes
Estrenan proceso para adquisición y lo abren sólo a participantes.
- Milenio: El Chapo Isidro será juzgado en México, se anticipa Godoy
La fiscal apunta que hay más causas pendientes aquí contra el capo de Guasave, internado en el penal de máxima seguridad del Altiplano, mientras que Estados Unidos plantea entrega expedita.
- La Jornada: El Chapo Isidro será juzgado en México: FGR; EU quiere extraditarlo
Su captura, con respeto a la soberanía: Sheinbaum.
- Excélsior: Desplegarán escudo en rutas de Sinaloa
Se instalarán puntos de vigilancia con 720 cámaras y 30 detectores de placas, anuncia Omar García Harfuch; el Gabinete de Seguridad acude hoy a la entidad.
- El Financiero: Confirma INEGI crecimiento de 3.3% en el tercer trimestre
Avanza PIB con apoyo de los sectores industrial y de servicios.
- El Economista: PIB de México en el III trim. fue de 0.9%; prevén que se modere aún más
El registro, por debajo del 1.4% del trimestre previo.
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