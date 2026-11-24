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El Universal: Guasave recupera su vida: indagan nexos con el Chapo Isidro

El temor aún se percibe en esta ciudad, que poco a poco retoma su ritmo a cuatro días de la captura de El Chapo Isidro. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo que por muchos años autoridades locales permitieron la operación de Los Beltrán Leyva, cártel liderado por el capo de 2009 a la fecha, ya sea por corrupción u omisión.

Guasave recupera su vida: indagan nexos con el Chapo Isidro El temor aún se percibe en esta ciudad, que poco a poco retoma su ritmo a cuatro días de la captura de El Chapo Isidro. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo que por muchos años autoridades locales permitieron la operación de Los Beltrán Leyva, cártel liderado por el capo de 2009 a la fecha, ya sea por corrupción u omisión. Reforma: Opacan la compra de flota de trenes

Estrenan proceso para adquisición y lo abren sólo a participantes.

Opacan la compra de flota de trenes Estrenan proceso para adquisición y lo abren sólo a participantes. Milenio: El Chapo Isidro será juzgado en México, se anticipa Godoy

La fiscal apunta que hay más causas pendientes aquí contra el capo de Guasave, internado en el penal de máxima seguridad del Altiplano, mientras que Estados Unidos plantea entrega expedita.

El Chapo Isidro será juzgado en México, se anticipa Godoy La fiscal apunta que hay más causas pendientes aquí contra el capo de Guasave, internado en el penal de máxima seguridad del Altiplano, mientras que Estados Unidos plantea entrega expedita. La Jornada: El Chapo Isidro será juzgado en México: FGR; EU quiere extraditarlo

Su captura, con respeto a la soberanía: Sheinbaum.

El Chapo Isidro será juzgado en México: FGR; EU quiere extraditarlo Su captura, con respeto a la soberanía: Sheinbaum. Excélsior: Desplegarán escudo en rutas de Sinaloa

Se instalarán puntos de vigilancia con 720 cámaras y 30 detectores de placas, anuncia Omar García Harfuch; el Gabinete de Seguridad acude hoy a la entidad.

Desplegarán escudo en rutas de Sinaloa Se instalarán puntos de vigilancia con 720 cámaras y 30 detectores de placas, anuncia Omar García Harfuch; el Gabinete de Seguridad acude hoy a la entidad. El Financiero: Confirma INEGI crecimiento de 3.3% en el tercer trimestre

Avanza PIB con apoyo de los sectores industrial y de servicios.

Confirma INEGI crecimiento de 3.3% en el tercer trimestre Avanza PIB con apoyo de los sectores industrial y de servicios. El Economista: PIB de México en el III trim. fue de 0.9%; prevén que se modere aún más

El registro, por debajo del 1.4% del trimestre previo.

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