Samuel “N”, detenido en Sinaloa. Foto: Gabinete de seguridad

Fuerzas especiales de la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron en Sinaloa a Samuel “N”, a quien las autoridades federales señalan como uno de los principales productores de metanfetamina en Quilá y Eldorado. El Gabinete de Seguridad informó en su cuenta de X que el detenido estaría vinculado con los “Mayos”, una facción del Cártel de Sinaloa.

¿Por qué era un objetivo prioritario?

El Gabinete de Seguridad identificó a Samuel “N” como un objetivo prioritario por su presunto papel en la producción de metanfetamina en ambas zonas. Según el reporte, la detención fue resultado de trabajos de inteligencia e investigación en los que participaron la Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

¿Qué aseguraron durante el operativo en Sinaloa?

Durante el operativo, los agentes aseguraron un arma larga, cargadores y droga. El reporte dejó sin precisar el tipo y la cantidad de droga incautada.

La detención ocurrió como parte del refuerzo de la seguridad federal en Sinaloa. El Gabinete informó que mantendrá la presencia de sus instituciones en el estado de Sinaloa y que continuarán los operativos coordinados.

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