Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.

Uno TV presenta las noticias principales este 25 de noviembre de 2026

• El Universal: ONU: cinco mujeres son asesinadas cada hora por un familiar

Un informe de Naciones Unidas revela que cinco mujeres y niñas por hora, o 129 al día, murieron en 2025 en el mundo a manos de algún familiar. La tasa de feminicidios, advierte, ha bajado menos que la del resto de homicidios.

• Reforma: Congelan, otra vez, cuentas de Rocha M.

Frenan acceso a sus pensiones del IMSS, ISSSTE y de exrector.

• Milenio Diario: “Por falta de pruebas”, jueces jugaron para el Chapo Isidro y banda

En expedientes judiciales constan los amparos al capo de Guasave y los fallos para poner en libertad a lugartenientes en un periodo que va de 2017 a 2021.

• La Jornada: Cepal: México ocupa segundo lugar de AL en feminicidios

“Grave crisis”, denuncian organizaciones en la conmemoración del 25-N.

• Excélsior: “Tenemos el deber de detener la violencia”

Al impedir la impunidad se prioriza resguardar la vida y la integridad de las familias de Sinaloa, afirma el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

• El Financiero: Marca IED récord de 43 mil mdd al cierre de septiembre

En lo que va del año, la reinversión de utilidades absorbió 81.2% del flujo acumulado.

• El Economista: Inflación no cede: 3.96% anual en la primera quincena de noviembre

De nuevo, cerca de rebasar el rango objetivo del Banxico.

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