Las de hoy | 25 de noviembre de 2026
Los titulares más relevantes en los diarios de hoy.
Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.
Uno TV presenta las noticias principales este 25 de noviembre de 2026
• El Universal: ONU: cinco mujeres son asesinadas cada hora por un familiar
Un informe de Naciones Unidas revela que cinco mujeres y niñas por hora, o 129 al día, murieron en 2025 en el mundo a manos de algún familiar. La tasa de feminicidios, advierte, ha bajado menos que la del resto de homicidios.
• Reforma: Congelan, otra vez, cuentas de Rocha M.
Frenan acceso a sus pensiones del IMSS, ISSSTE y de exrector.
• Milenio Diario: “Por falta de pruebas”, jueces jugaron para el Chapo Isidro y banda
En expedientes judiciales constan los amparos al capo de Guasave y los fallos para poner en libertad a lugartenientes en un periodo que va de 2017 a 2021.
• La Jornada: Cepal: México ocupa segundo lugar de AL en feminicidios
“Grave crisis”, denuncian organizaciones en la conmemoración del 25-N.
• Excélsior: “Tenemos el deber de detener la violencia”
Al impedir la impunidad se prioriza resguardar la vida y la integridad de las familias de Sinaloa, afirma el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
• El Financiero: Marca IED récord de 43 mil mdd al cierre de septiembre
En lo que va del año, la reinversión de utilidades absorbió 81.2% del flujo acumulado.
• El Economista: Inflación no cede: 3.96% anual en la primera quincena de noviembre
De nuevo, cerca de rebasar el rango objetivo del Banxico.
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