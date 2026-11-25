Cae tercera implicada en el fraude de exámenes en la UNAM. Foto: Cuartoscuro.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detuvo a Helen “N”, tercera persona implicada en un presunto fraude relacionado con el examen de ingreso a licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

De acuerdo con las investigaciones, la mujer habría respondido evaluaciones en lugar de los aspirantes y almacenado fotografías de las preguntas de los exámenes.

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) cumplimentaron la orden de aprehensión el martes 24 de noviembre de 2026, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

La detención forma parte de una investigación que involucra a operadores de la academia “Más Preparación”, cuyas instalaciones y equipos de cómputo habrían servido para realizar el presunto fraude.

Así operaba el presunto fraude en el examen de ingreso a la UNAM

Según la Fiscalía capitalina, entre mayo y junio de 2026, los implicados habrían ofrecido un servicio para responder los exámenes en línea de ingreso a licenciatura de la UNAM a cambio de dinero.

Las investigaciones señalan que Helen “N” habría participado en dos actividades relacionadas con este esquema:

Responder los exámenes de admisión en lugar de los aspirantes.

Almacenar fotografías de los reactivos incluidos en las evaluaciones.

Para realizar estas actividades, los involucrados habrían utilizado las instalaciones y los equipos de cómputo de la academia “Más Preparación”.

La Fiscalía CDMX no precisó el número de aspirantes que contrataron el servicio ni las cantidades de dinero que presuntamente recibieron los involucrados.

Tampoco detalló cuántos exámenes habría respondido la mujer durante el periodo que abarca la investigación.

Suman tres detenidos por fraude en examen de ingreso a la UNAM

La captura de Helen “N” se suma a las detenciones de Edgar “N” y David “N”, identificados como operadores de la academia.

El pasado 25 de agosto, agentes de la Fiscalía capitalina aprehendieron a ambos hombres y realizaron cuatro cateos simultáneos, durante los cuales aseguraron diversos dispositivos de almacenamiento.

El 28 de agosto, la Fiscalía obtuvo la vinculación a proceso de los dos detenidos por el delito de fraude genérico.

En esa ocasión, la autoridad judicial determinó que ambos permanecieran en prisión preventiva mientras avanzaba el procedimiento penal en su contra.

Los indicios recabados por la Policía de Investigación permitieron continuar con las indagatorias sobre la participación de otras personas en el presunto esquema.

Trasladan a Helen “N” al penal de Santa Martha Acatitla

A partir del señalamiento del representante legal de la UNAM y del análisis de los indicios, la Fiscalía obtuvo una orden de aprehensión contra Helen “N”.

Tras su captura en Gustavo A. Madero, los agentes trasladaron a la mujer al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

En ese lugar quedó a disposición de la autoridad judicial por su probable responsabilidad en el delito de fraude genérico.

Hasta el momento, la Fiscalía capitalina no ha informado sobre la vinculación a proceso de la tercera persona detenida por estos hechos.

La dependencia indicó que continuará con las investigaciones para esclarecer el caso y determinar las responsabilidades correspondientes.

Conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, las tres personas detenidas se presumen inocentes mientras una autoridad judicial no determine su responsabilidad mediante una sentencia.

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