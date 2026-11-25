Presunto maltrato infantil en guardería del IMSS. Foto: Pexels

Una trabajadora de la Guardería Ordinaria 0001 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Veracruz, fue separada de sus funciones luego de que se difundiera un video en el que presuntamente jalonea a una menor de edad durante su estancia en el centro infantil.

¿En dónde ocurrió el maltrato?

El caso ocurrió en las instalaciones ubicadas sobre la avenida Miguel Ángel de Quevedo, en la colonia Formando Hogar, en el puerto de Veracruz. La grabación comenzó a circular en redes sociales la tarde del martes 24 de noviembre y generó preocupación entre madres y padres de familia.

En el video se observa a una mujer que levanta a una niña del brazo y le da varios tirones, una acción que pudo ocasionarle alguna lesión. Tras lo ocurrido, la menor fue trasladada a un hospital cercano para recibir una valoración médica.

IMSS separa a trabajadora de guardería e inicia investigación

Mediante una tarjeta informativa, el IMSS informó que la empleada involucrada fue separada de inmediato de las actividades de atención a niñas y niños. También confirmó que se dio aviso a las autoridades correspondientes y que comenzó una investigación laboral para esclarecer los hechos.

“Ante el video difundido de la Guardería Ordinaria 0001 de Veracruz, la trabajadora involucrada fue separada de inmediato de la atención a niñas y niños. Se dio aviso a las autoridades correspondientes y se inició la investigación laboral”, indicó el Instituto.

La institución agregó que la menor fue valorada por personal médico y que, de acuerdo con los resultados de la revisión, se encuentra sana.

Padres de familia exigen explicaciones en guardería del IMSS en Veracruz

Después de que se difundió la grabación, madres y padres de familia de menores inscritos en la Guardería Ordinaria 0001 acudieron a las instalaciones para pedir explicaciones a las autoridades y solicitar medidas ante lo ocurrido.

Algunos expresaron su preocupación debido a que, por motivos laborales, necesitan dejar a sus hijos bajo el cuidado de estos centros infantiles y esperan que reciban atención segura.

El caso generó inquietud entre las familias usuarias de la guardería, mientras el IMSS mantiene abierta la investigación laboral.

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