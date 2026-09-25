¡Otra vez! INE cambia de colores tras 15 días de adoptar el lila

INE. Foto: Cuartoscuro

El INE vuelve a cambiar de imagen institucional. A menos de 15 días de sustituir el rosa mexicano por tonos lila, la Junta General Ejecutiva aprobó una nueva modificación a su Manual de Identidad Gráfica para que el gris sea el color predominante en sus comunicaciones.

La nueva paleta estará integrada por distintas tonalidades de gris, además de beige, blanco y negro. El cambio fue planteado por el Instituto con el argumento de reforzar los principios de neutralidad e imparcialidad que corresponden a la autoridad electoral. Así, la modificación fue incluida como punto de la sesión extraordinaria de la Junta General Ejecutiva del 24 de septiembre.

INE cambia del lila al gris en menos de 15 días

El nuevo ajuste ocurre después de que el pasado 9 de septiembre la Junta General Ejecutiva aprobó el Manual de Identidad Institucional mediante el acuerdo INE/JGE169/2026. En ese momento, el Instituto dejó atrás el tradicional rosa cívico y adoptó una identidad en la que predominaban los tonos lila.

La modificación de septiembre generó cuestionamientos por la similitud de algunos tonos lila con colores utilizados por otras instituciones. Ante este escenario, el INE planteó una nueva paleta para su comunicación institucional.

Nueva paleta de colores para el INE

Con el nuevo manual, el gris será el color principal y podrá utilizarse en diferentes tonalidades. Asimismo, la identidad conservará los colores beige, blanco y negro. Por su parte, el Instituto señaló que esta combinación busca reflejar visualmente sus principios de neutralidad e imparcialidad como árbitro electoral.

De esta forma, la nueva imagen entrará en vigor este viernes y será de aplicación obligatoria en las oficinas y comunicaciones institucionales del INE en todo el país, de acuerdo con el proyecto aprobado por la Junta General Ejecutiva. No obstante, a través de redes sociales, ya comienza a notarse la nueva paleta de colores del instituto.

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Así, en menos de un mes, el Instituto pasó del rosa al lila y posteriormente al gris como parte de sus ajustes de identidad gráfica.

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