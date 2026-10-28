Niñas de Yucatán llevan la lengua maya al K-pop con sus canciones

Siete niñas de Chemax, Yucatán, encontraron una forma de mantener viva la lengua maya: cantar canciones de K-pop en maya y crear sus propias coreografías. Las pequeñas tienen entre 7 y 14 años y forman parte de una agrupación musical que combina sus raíces con los ritmos que escuchan millones de jóvenes.

El grupo se llama Kei-Wayak’ K’aay, que significa “el canto de los sueños” en lengua maya. Surgió en la comunidad de Chechmil, donde la señal de internet es limitada, pero las integrantes han encontrado en la música una manera de compartir su idioma y su cultura.

Lo que comenzó como un pasatiempo se convirtió en un proyecto musical. Las siete integrantes adaptan canciones de K-pop y otros géneros a la lengua maya, además de preparar sus propios pasos de baile.

Para ellas, cantar también representa una oportunidad de enseñar su lengua materna a quienes todavía no la conocen.

“Pues yo estoy muy orgullosa de mí también, o si no la aprenden, nosotros podemos enseñarles la maya”, expresó Naivy Dzul, integrante del grupo.

Su compañera Alma Cupul comparte ese entusiasmo y espera que sus canciones lleguen a más personas para dar a conocer la lengua maya y otras culturas.

Madres apoyan a sus hijas para preservar la lengua maya

Detrás de las presentaciones también está el trabajo de sus madres, quienes ayudan a las niñas con las traducciones, los vestuarios, los peinados y la preparación de sus actividades.

Mariflor Chan, madre de una de las integrantes, explicó que su principal motivación es evitar que las nuevas generaciones dejen de hablar maya.

“Le digo que es bueno hablar los dos y que eso es un orgullo para nosotros”, comentó.

Por su parte, Teresita Hoil, mamá de Alma, señaló que algunos jóvenes dejan de utilizar la lengua maya cuando salen de sus comunidades para estudiar o trabajar.

También expresó su orgullo por la participación de su hija, quien, aunque no habla mucho maya, muestra interés por el idioma mediante la música.

Niñas de Yucatán sueñan con llevar su K-pop en maya hasta Corea

Las integrantes de Kei-Wayak’ K’aay tienen otro sueño: que algún día sus canciones se escuchen en Corea y lleguen a alguno de los grupos de K-pop que admiran.

Mientras tanto, desde Chechmil, Yucatán, continúan combinando música, baile y lengua maya para compartir su cultura con nuevas generaciones.

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