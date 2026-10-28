Oaxaca crea catrinas con carrizo para Día de Muertos

En Asunción, Etla, Oaxaca, una familia de artesanos elabora catrinas con carrizo y papel para celebrar el Día de Muertos. Sus figuras están hechas principalmente con materiales naturales y buscan mantener viva una de las tradiciones más representativas del estado.

Detrás de estas creaciones está la familia Hernández López, que transforma el carrizo en calaveras y catrinas llenas de color. Laurita, como prefiere que la llamen, lleva ocho años dedicada a este oficio, con el apoyo de su esposo Daniel.

¿Cómo elaboran las catrinas de carrizo de Oaxaca?

El proceso comienza cuando Daniel corta y lleva los carrizos al taller familiar. Después, Laurita utiliza este material para formar la estructura de las figuras, desde la cabeza hasta los pies.

El carrizo se cubre con papel para dar forma a los huesos y crear la apariencia de una calavera. El único elemento de alambre se encuentra en las manos, lo que permite darles movimiento y colocarles accesorios, como flores.

“De la cabeza a los pies, toda esta parte, el pecho es carrizo, y lleva una cubierta de papel obviamente para hacerle sus huesitos”, explicó Laurita, artesana de Oaxaca.

Cada pieza es diferente, pues Laurita se encarga de pintarla y decorarla a mano. Los ojos negros, los colores y los detalles hacen que ninguna catrina sea igual a otra.

“Mis catrinas llevan mucho color en ellas, pintan una alegría, una tradición, un folclor, llevan las tradiciones oaxaqueñas”, compartió la artesana.

Catrinas oaxaqueñas llegan hasta Estados Unidos y Perú

El trabajo de esta familia ha logrado cruzar fronteras. Sus catrinas artesanales han llegado a diferentes estados de México y también a otros países.

Daniel Hernández Díaz, artesano de Oaxaca, explicó que algunas de sus creaciones ya se encuentran en Estados Unidos y Perú.

“Afortunadamente unas catrinas ya las enviamos a Perú, entonces parte de esta tradición nosotros pues es la que tratamos de preservar”, señaló.

¿Dónde comprar las catrinas artesanales de Oaxaca?

El taller familiar se encuentra en Asunción, Etla, Oaxaca, y sus productos pueden encargarse a través de redes sociales.

El negocio aparece con el nombre de Creaciones Laurita, donde las personas interesadas pueden solicitar y comprar estas figuras para decorar sus hogares durante el Día de Muertos.

Con carrizo, papel y pintura, la familia continúa elaborando piezas que representan las tradiciones oaxaqueñas.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.