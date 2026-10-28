Buscadora cuestiona a Fiscalía de Guanajuato por restos erróneos de su esposo

A PAula le entregaron restos equivocados de su esposo. FOTO. UnoTV

Paula Rojas Nieto, integrante del colectivo Buscando con el Corazón, denunció que la Fiscalía General de Guanajuato sigue sin responder a sus demandas de justicia y reparación integral, luego de que durante cinco años creyó que los restos que recibió eran de su esposo, Fernando, cuando en realidad pertenecían a otra persona.

La buscadora aseguró que, a casi un año de que la Procuraduría de Derechos Humanos del estado emitió una recomendación favorable a su caso, no ha recibido una respuesta de la Fiscalía, pese a que la institución solicitó un plazo de tres meses para atender las consecuencias de la entrega equivocada.

Paula Rojas Nieto explicó que la Fiscalía se comprometió a dar seguimiento a las irregularidades relacionadas con la entrega de los restos de su esposo. Sin embargo, aseguró que el plazo solicitado terminó sin que le informaran sobre los avances.

“Ellos me pidieron un plazo de tres meses para darme una respuesta favorable de todo lo que se había desencadenado de la falsa entrega de los restos de Fernando”, declaró.

La buscadora señaló que, aunque la recomendación de Derechos Humanos fue favorable para ella, hasta hoy seguía sin recibir una respuesta sobre los compromisos de la dependencia.

Buscadora cuestiona apoyo económico de la Fiscalía

Rojas Nieto también cuestionó el apoyo económico que recibió de la Fiscalía de Guanajuato, pues consideró que ese recurso no sustituye las obligaciones de la institución para investigar lo ocurrido.

“La fiscalía en su momento me había dado un apoyo económico que yo lo veo más como para que yo no hablara”, expresó.

Agregó que, aunque la dependencia le ha recordado que recibió ese apoyo, considera que no se realizó el trabajo necesario para atender su caso.

Sin reunión con el fiscal y sin conocer el paradero de su esposo

La integrante de Buscando con el Corazón denunció que tampoco ha tenido comunicación directa con el fiscal general del estado, Alatriste, pese a que solicitó una reunión para conocer el estado de los compromisos.

“Hasta el día de hoy no he tenido ninguna llamada, ningún acercamiento por parte de fiscalía”, afirmó.

Relató que, durante una visita a Guanajuato, pidió reunirse nuevamente con el fiscal, pero le respondieron: “No creo que el fiscal pueda asistir”.

Paula Rojas Nieto sigue sin conocer el paradero real de los restos de su esposo. La buscadora considera que su caso refleja las fallas en los procesos de identificación humana y la crisis forense que enfrentan familias buscadoras en Guanajuato.

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